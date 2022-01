En junio del 2017, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, pertenecientes a la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, se reunieron en las oficinas del Banco Provincia para armar causas judiciales a gremialistas y sindicalistas que querían sacarles poder. Lo curioso de esa reunión es que fue grabada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que ahora salieron a la luz por los motivos que explicó el exjuez, Eugenio Zaffaroni.

«Es un procedimiento mafioso», inició el exmiembro de la Corte Suprema de Justicia que explicó que la idea de la filmación es que «registren todo» para que «el día de mañana nadie saque los pies del plato». Para precisar su analogía, aclaró en C5N que se hace para «que todos asuman los cargos del delito que hacían» así nadie el día de mañana puede decir que «no tiene nada que ver» con la situación ocurrida».

Sumado a esto, Zaffaroni advirtió que «es posible que haya más videos» de este tipo de reuniones aunque aclaró que «quizás algunos los hayan destruido» pero que este justo les quedó según los dichos de Cristina Caamaño, quien confesó que de casualidad se encontraron con este material en la AFI y de allí en adelante profundizaron la búsqueda de contenido de la gestión macrista.

Por otro lado, el exfuncionario de la Corte Suprema pidió no hacen conjeturas entorno a esta aparición porque no hay que darle «una inteligencia que no tienen» a los participantes del video, entre los que se destaca Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que deseó tener una Gestapo para perseguir y encarcelar sindicalistas.

Además, celebró que «todo quede registrado» para que la justicia ahora se encargue de investigar e incluso buscar material que hayan querido desaparecer porque «es probable» que exista algo más que agregue personas a la causa que ya está en manos del organismo correspondiente para seguir con su proceso de investigación e imputar a quienes considere.

Fuente: El Intransigente