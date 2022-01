Masterchef Celebrity volvió a recibir en sus cocinas a los famosos que habían sido eliminados en galas anteriores. Entre ellos se encontraba Denise Dumas, quién hizo una confesión que dejó a todos sorprendidos.

Del Moro fue el encargado de dar la bienvenida a los famosos que por distintos motivos no fueron elegidos para continuar en el programa. Los participantes eran: Héctor Enrique (exfutbolista), Gastón Soffriti (actor), Denise Dumas (conductora), Tití Fernández (periodista),Marcela “La Tigresa” Acuña (boxeadora), Juariu (influencer), Charlotte Caniggia (modelo).

Una vez que estaban todos los participantes, el conductor le preguntó a cada uno cómo se sentían al estar de vuelta en la cocina más famosa del país. Cuando llegó el turno de Dumas, no pudo contenerse y contestó: “Me fuí re caliente”. Pero, acto seguido aclaró: “Ahora ya se me pasó”. Frente a este comentario, no faltaron las risas de sus compañeros y el “Nooo” de Donato. A pesar de esto, la conductora continuó con una actitud positiva y alegre para enfrentar los desafíos que le esperaban.

El pancho ‘Tegui’ que dejó afuera a Denise Dumas

En diciembre pasado, Denise se convirtió en la cuarta eliminada de Masterchef. Esa noche, los participantes tuvieron que replicar un plato de Tegui, el restaurant de Martitegui. En ese caso, cada uno tuvo 75 minutos para lograr un pancho gourmet con salchicha, pan y ketchup casero.

Al momento de presentar el plato, Dumas estaba muy contenta con lo que había cocinado pero la devolución del jurado la trajo a tierra. “El pan quedó apelmasado y tuviste dificultades con la salchita, quedó muy finita”, le dijo Donato. Y Germán agregó: “La re peleaste pero está mejor la estética del plato que cuando lo vas a comer”. Los errores que cometió la dejaron afuera del reality en lo mejor de la competencia.

“Me siento mal porque pensé que estaba mejor. Me voy re desilusionada”, le dijo al jurado cuando escuchó su devolución.