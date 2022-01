Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity y, en esta oportunidad, Mica Viciconte, Charlotte Caniggia, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton y Paulo Kablan se enfrentaron en un difícil desafío para seguir en el reality, en el que solo quedan nueve participantes.

A diferencia de otras emisiones, esta vez la prueba se dividió en tres partes: cada jurado sería el encargado de un puesto, del cual los participantes tendrían que extraer en dos minutos los ingredientes necesarios para elaborar un delicioso plato en tan solo 20 minutos. En primera instancia, eligieron el de Donato De Santis y, una vez finalizado ese lapso de tiempo, la mejor preparación resultó ser la de Mica Viciconte, que subió instantáneamente al balcón. Luego, los concursantes optaron por el puesto de Germán Martitegui y, en esa ocasión, el ganador resultó ser Tomás Fonzi.

De esta forma, todo quedó entre el periodista de policiales, el músico y la mediática, que fueron en busca de los productos que les ofreció Damián Betular que, como no podía ser de otra forma, eran dulces y todo indicó que tenían que elaborar un postre. Luego de una difícil deliberación, el primero en ser salvado fue Kablan. “No lo puedo creer, nunca pensé en llegar a la semana 10″, expresó Paulo en el backstage.

Cuando llegó el momento de la definición final, hasta Santiago Del Moro pidió que se haga una excepción y no se elimine a ninguno. “Hagamos algo…tribuna, ¿qué le parece?¿y si se quedan los dos?”, alentó el conductor. “¡Sí!”, gritaron al unísono el resto de los participantes que ya tenía su pase a la próxima semana. “¿Se quedan los dos? Se lo vamos a pedir al jurado”, cerró el anfitrión, misterioso, justo antes del corte publicitario. Sin embargo, los tres chefs dejaron en claro que la competencia tiene reglas claras y uno de ellos debía abandonar el programa. Y fue el ex Bake off el encargado de hacer el anuncio: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Charlotte”.

“Ya lo sabía”, dijo entre risas la hermana de Alex Caniggia., justo antes de fundirse en un tierno abrazo con su compañero. “Chau, amigo, te voy a extrañar”, le dijo a Levinton, con quien tiempo atrás afrontó rumores de romance, que luego ambos desmintieron. “

“Lo que me he divertido con vos,…tu pase por la cocina acá es un poco como ese globito repleto de helio que les soltás el hilo y vuelan alto por el cielo. Lo que quiero que te lleves es más determinación en la cocina para agregar a todas las cosas lindas que ya hacés”, le expresó el italiano. Betular, por su parte, agregó: “Uno muchas veces comete el error de prejuzgar o de comentar, y la verdad que tenerte acá demuestra que sos una mujer súper educada, con una alegría increíble. Te quemaste, le tenés miedo al aceite hasta el día de hoy, freíste con miedo, que es algo que vas a tener que manejar. Pero nunca dejes de cocinar, en tu familia tienen algo…Fue un placer conocerte y te queremos mucho”. Y Martitegui finalizó: “Fue muy lindo tenerte acá. No paro de escuchar gente que comenta ´pensé que era más mala, mas peleadora, que era más esto, lo otro´. Me alegra que nosotros y que un país haya podido ver a la que yo creo que es la verdadera Charlotte, que es la que tuvimos nosotros”.

Por último, la flamante eliminada cerró agradeciendo a todos. “Fue una experiencia linda, aprendí a cocinar muchos platitos, que espero algún día poder realizarlos. Y conocí gente magnífica”. Acto seguido, Del Moro anunció que a partir del lunes comenzará la semana del repechaje, en la que los ya eliminados tendrá una nueva oportunidad para volver al reality gastronómico.

Fuente: TELESHOW