En el último día de “Los Ángeles de la Mañana” se lanzó una súper bomba. Según reveló Yanina Latorre, Benjamín Vicuña está de novio con una de las mejores amigas de Pampita. Su nombre es Eli Sulichin, tiene 32 años, es hija de un reconocido banquero y empresario. Por lo que dijeron, la modelo estaría más que feliz con el romance.

Cuando contaron la noticia en “LAM”, Pampita estaba súper atenta y decidió mandar un mensaje. Fue entonces que Ángel de Brito le preguntó si quería algo acerca del tema que no tardó en hacerse eco en el resto de los medios que se sorprendieron al igual que el resto cuando oyeron que Vicuña estaba con una amiga de su polémica ex.

Como siempre, Pampita dijo que no diría nada, pero confirmó que todo lo que estaba contando Yanina Latorre era cierto. Ahora quien habló sobre la joven millonaria fue Ana Rosenfeld, sí, la abogada. Ya se sabía que Eli es una mujer millonaria ya que viene del nepotismo, pues su padre es un reconocido empresario y ella tiene lo suyo.

Ana procedió a dar más detalles y hasta intentó minimizar la fortuna de la joven para que no dejen a Vicuña como un interesado: “Eli es más bien la hija de la amiga de Pampita, Karin. Caro la conoce y sabe que es una buena mujer. Le pareció muy bien que el conozca a una mujer, sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo“.

De ese modo agregó: “La conozco desde que nació y es la mejor amiga de mis hijas”, confirmó Ana Rosenfeld. “Yo soy amiga de la mamá y el papá de Eli de toda la vida. Hemos viajado juntos a Uruguay, Europa y Estados Unidos. Es parte de mi familia, es como si fuera otra hija mía. Me llama la reina madre”.

Para cerrar agregó: “Eli es una chica muy adulta y preparada, de mundo, viajada, y siempre se relacionó con gente más grande que ella. No es buscar a un hombre de más edad, sino estar al lado de alguien con quien tengas conversación. A Eli no la va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. No busca fama ni dinero“.