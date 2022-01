“Renovarse es vivir”, dicen, y a Marcelo Tinelli le encantan ese tipo de fraseríos medio simplones y siempre optimistas. Seguidor, por ejemplo, de la curiosa filosofía del “si sucede, conviene”, el conductor se mandó una modificación sustancial de su imagen y al presentarla en las redes sociales recibió todo tipo de comentarios y de comparaciones. Algunas hasta fueron un tanto ridículas.

2021 no terminó de la mejor manera para el conductor de televisión nacido en Bolívar. El final de La Academia de Showmatch –Noelia Marzol y Jony Lazarte se impusieron Cachete Sierra y Fiorella Jiménez logrando una impensada consagración– no llegó ni siquiera a los 15 puntos de promedio, cuando antes no bajaba de 25. El último programa fue a toda orquesta y tuvo una gran producción, pero ni siquiera así logró recuperar parte del terreno que cedió a lo largo del año.

El futuro de Marcelo es una gran incógnita. ¿Insistirá con el formato del realitie? ¿Seguirá en la televisión como anticipó Angel de Brito? ¿Qué canal líder le confiará su prime time después del tropezón que se pegó el año pasado? ¿Se recluirá en la producción de contenidos para no volver a recibir un cachetazo como el de 2021, cuando empezó en horario central y terminó cerca de la medioanoche y con programas de 45 minutos? Nadie sabe.

TINELLI MOSTRO SU NUEVO LOOK Y LE LLOVIERON LAS COMPARACIONES.

Fuera de la tele tampoco le ha ido muy bien. En San Lorenzo, club del que es presidente, tuvo que pedir licencia y hasta debió desistir de la idea de ir al estadio “Bidegain” del Bajo Flores para no escuchar los insultos que le dedican dada la mala campaña del primer equipo y la promesa incumplida de “volver a Boedo”, donde el club tuvo su estadio hasta la década del 80. Tinelli se recluyó en la Liga Profesional, donde fue elegido titular y ahora acaba de sufrir un gigantesco boicot.

19 de los 28 equipos que integran la Liga Profesional (es decir, más de la mitad) se reunieron en bloque para pedir la remoción de Tinelli como presidente del organismo, lo que generó un cisma en el convulsionado mundo del fútbol. Cuentan que al gobierno no le gustó la idea del “golpe de estado” y eso salvó el pellejo de Tinelli, aunque sea por un tiempito. Otros creen que la embestida contra el conductor es irreversible. “Todos hacen leña del árbol caído, y Tinelli se pasó todo el año en el piso”, dicen cerca de Chiqui Tapia, fortalecido presidente de la AFA que es un enemigo silencioso de Marcelo.

Pero lejos de preocuparse por todo eso, Tinelli armó las valijas y se fue a pasar buena parte de su verano a Punta del Este. Luego, dicen, se irá a Necochea, las tierras de Guillermina Valdés, su mujer. Y en medio de su descanso, decidió hacer caso al “renovarse es vivir” y se mandó flor de cambio de imagen: el pelo de otra tonalidad, más inflado en el medio, como con jopo, y bien cortito a los costados. La barba entrecana, igual que las cejas y el bigote. Los comentarios y las comparaciones no tardaron en llegar. Incluso, hasta le dijeron que estaba igual que Marley, con Maravilla Martínez, con Fernando Burlando, con Alejandro Fantino, con Ricky Martin, con El Tirry... y siguen las firmas. ¿Y vos, cómo lo ves?