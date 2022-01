ARIES (21 marzo – 20 abril)

Es momento de poner las cosas en claro con tu pareja y hablar de los esos temas tabú que lastran vuestra relación sin motivos aparentes en el día a día. Los asuntos de trabajo van por el buen camino, pero te hará falta un golpe de autoridad.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Si no tienes pareja encontrarás hoy posibilidades suficientes en encuentros con personas de intereses comunes. Desplegarás todos tus recursos para la seducción si consigues desembarazarte de ese halo de timidez.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Desconfiarás hoy de alguna persona de tu entorno laboral que se muestra demasiado solícita para lo que acostumbra contigo. No harás mal en poner en cuarentena sus consejos, porque lo más probable es que solo intente aprovecharse de ti.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

El dinero te preocupa demasiado, y es que aunque hayas decidido ahorrar para comprarte una casa, un refresco más o menos no va a ningún sitio. Tu pareja se agobia cuando te lamentas tanto por los gastos excesivos,…y eso no contribuye a evitar los enfados que tanto detestas.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Por muy seguro que tengas todo en la vida, piensa que a veces tendrás que pedir ayuda y consejo, y que ello no es para avergonzarse. Lo encontrarás en la familia y algunos amigos de verdad, y reforzarás tu relación con ellos de forma natural.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Por fin has podido solucionar los problemas familiares y la relación recupera el buen tono de siempre. Aléjate de los compromisos que no te resulten apetecibles, quedarás mejor si pones una excusa, que asistiendo a algún evento que no te guste.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Alguna práctica deportiva, malas posturas en el trabajo o un simple mal movimiento te traerá hoy algún tipo de dolencia, especialmente en la espalda. Algo de reposo, un calmante y un buen masaje obrarán milagros.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Venus está un tanto enfadado contigo porque no le respetas sus preferencias. Te conduce hacia un campo relacionado con las relaciones sociales y nuevas experiencias y tú te empeñas en ser huraño y solitario.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Los astros te deparan buena suerte en estos principios de año para los posibles cambios de trabajo y en los negocios familiares. Puedes confiar en las personas que te rodean para analizar tus posibilidades.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Los continuos gastos de estas fechas han acabado por estropear tus planes presupuestarios para un viaje al extranjero. Economiza a tope hasta entonces, y quizá no todo esté perdido. Cuida tu salud y sobretodo tu dieta.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Tu actual estado de apatía es muy normal después del ajetreo de las fiestas de fin de año. Cuida tu estado de salud y adáptate una dieta rica en todo lo que no has comido en los últimos días, verduras, frutas, legumbres… lo agradecerás.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Tendrás que dedicar buena parte del día a las compras, pese a que no te apetezca en absoluto, de lo contrario no podrás quejarte si alguien lo hace por ti de cara a las fiestas navideñas y no te gusta el menú. Piensa también en las calorías.