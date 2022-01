A simple vista parecían auriculares. Pero como Carmen Barbieri no se los llevaba a los oídos despertaron la rápida curiosidad de quienes estaban viendo Mañanísima, el programa que la comediante conduce todas las mañanas por el Canal Magazine. La pregunta surgió de inmediato: ¿Qué era lo que llevaba puesto? ¿Por qué tenía encima del cuello ese curioso “collar” con forma de “turbinas de avión”?

A los pocos minutos, con las redes hirviendo en interrogantes y en hipótesis, fue la propia Carmen la que despejó todas las dudas. Mirando a cámaras y gesticulando con su particular histrionismo y su especial manera de hablar. la humorista volvió a impactar con lo que dijo, generando otra oleada de curiosidad entre aquellos que con los ojos miraban la tele, con los oídos escuchaban a la conductora y con los dedos iban tuiteando lo primero que se les venía a la cabeza.

“Lo que tengo es un ventilador, con este calor algo me tengo que poner porque el clima es insoportable. Lo encontré, me gustó, lo compré y la verdad es que me sirven, son muy útiles. Mientras no me quede pegada, je je je…” bromeó Carmen, quien destacó que el producto que llevaba en el cuerpo era de origen “chino, como todo lo que viene ahora”. Lo hizo poco después de coquetear en vivo con Matías Alé.

En Mercado libre, el singular dispositivo se consigue por entre 1.500 a 2.000 pesos, dependiendo del modelo, las velocidades y la calificación del vendedor.

Un ratito después, Estefi Berardi, una de las panelistas del ciclo, le contó que algunos tuits que se habían subido con la imagen de los ventiladores habían superado “los 30.000 likes” y que había una especie de “terremoto de interés” por conocer dónde se compraba y cuál era el costo del “aparatito”. Carmen contestó sin demasiado misterio y volvió a contar todo.

“Fácil. Lo compré en Mercado Libre, y si pude yo que no soy tan ducha en ese tipo de cosas lo puede hacer cualquiera. Es muy útil y no es tan caro, tampoco cuesta una fortuna”. En un rápido repaso por esa página, al dispositivo se lo puede conseguir por entre 1.500 y 2.000 pesos, dependiendo el modelo, las velocidades y el vendedor, por supuesto.

HOY, CARMEN NO FUE CON UN COLLAR VENTILADOR SINO CON UN RELOJ VENTILADOR. INNOVADORA TOTAL.

Pocos minutos después, Carmen entrevistó a la actriz Silvia Kutika, que apenas ingresó al estudio le hizo saber de su sorpresa por el ventilador. “Ay Carmen, me encantó, cuando te vi lo primero que pensé es que tenía puestos auriculares, pero me pregunté “para qué se puso los auriculares al aire. La verdad, me sorprendiste con la novedad”, lo que fue saludado efusivamente por la comediante.