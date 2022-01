El escalamiento político que provoca la difusión de un video donde aparecen funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y representantes de entidades vinculadas con la actividad de la construcción bonaerense, para conformar estrategias judiciales que terminaban en causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, determinaron un documento del empresariado tomando distancia del caso.

Las principales cámaras del sector se encargaron de sostener los criterios críticos sobre la metodología utilizada por el gremialista, que incluyó extorsiones y acciones de delito que investiga la Justicia. Medina permanece con prisión domiciliaria. En igual, tono manifiestan los firmantes, que respaldan “la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas”. “Estas convicciones -mencionan – no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”.

El video en cuestión hace foco en el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, cuando en una charla sugiere aportes de documentación para “darle volumen” al armado de causas judiciales contra el ex secretario general de la UOCRA de La Plata. El encuentro fue en junio 2017 en la sede porteña del Bapro, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En aquella oportunidad, además de Villegas y el entonces ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, participaron tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con los funcionarios y el intendente platense Julio Garro estaban el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto; el vicepresidente 1ro de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco), Jorge Oscar del Río; y el constructor y organizador inmobiliario, Fabián Cusini.



El extitular de la Unión Obrera Construcción (Uocra) de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina en acto.

Los privados habían visitado por años despachos de Provincia y de Nación para interesarlos de la problemática que planteaba el accionar violento de Medina en las obras del Gran La Plata. También en estrados judiciales. Sin resultados. Hasta que confluyeron intereses con la administración Cambiemos que puso atención en el “Pata”. Gravitó entonces la decisión de crear las condiciones necesarias para tornar punible la acción presunta de delito del sindicalista.

En apariencia, el camino, según la investigación en marcha, incursiona en la ilegalidad. La grabación audiovisual trascendió explosiva por la mención de Villegas sobre su vocación irrealizable de crear “una Gestapo” para perseguir a referentes gremiales como Medina. Pero, ese derrape verbal es apenas subsidiario de una trama muchísimo más compleja: ¿Qué hacían los espías en esa reunión? ¿Cuál era su rol? ¿Por orden de quién actuaban?

Es concomitante ese dilema con otra cuerda investigativa que llega hasta el propio ex presidente Mauricio Macri. Aunque la Cámara Federal descartó que haya existido una asociación ilícita durante su gobierno para seguimientos políticos de opositores y propios, el videogate del Bapro expone a toda la administración 2015-2019. Resultado: Vidal será citada por la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional para delimitar responsabilidades. También al Procurador General bonaerense Julio Conte Grand y el ex ministro de Gobierno, Federico Salvai.

Este martes, el bloque de Frente de Todos pedirá el juicio político contra el Procurador. Es señalado como aportante de logística legal para el supuesto armado de causa contra Medina. Había almorzado con Macri semanas antes de conocerse la secuencia del Bapro. En estos días, el ex presidente había tenido una sensación de alivio con un fallo de la Cámara Federal. Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah no encontraron mérito para atribuirle acciones de espionaje. Los jueces, además, revisaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal en un juzgado de Lomas de Zamora.

Son dos andariveles paralelos. El del Bapro recorre el suyo a partir de la denuncia en la justicia federal de La Plata, presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Allí detalla que en las imágenes puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

El “cableado” en la sala del banco es un tema importante. Y, en forma subsidiaria con las autoridades de gobierno, los agentes de la AFI que participaron del encuentro de dos horas podrían aportar elementos valiosos. El ex director de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, segunda en el comando de la agencia de inteligencia durante el macrismo, presentes en ese momento están en el primer listado de declarantes. De Stefano integra el directorio de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). El FdT le acaba de pedir la renuncia. Se desconoce, hasta ahora, si Horacio Rodriguez Larreta influirá en su permanencia.

A resguardo de esta pista de patinaje judicial, los empresarios bonaerenses procuraron aclarar su postura. El comunicado lleva la firma de la Unión Industrial Del Gran La Plata, Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU), el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco. “A lo largo de esos 20 años nuestras presentaciones judiciales ratifican el recurrente requerimiento de administración de justicia a quien compete. Esta reunión no modificó en nada el espiritu de las mismas , ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque (en estos 20 años) algunos eligieron mirar para otro lado”, agrega el documento.

Es apenas un aclaratorio en medio de deflagraciones varias. Los expedientes en la Justicia Federal de la capital provincial se conforman, todavía sin traza firme. El juez Ernesto Kreplak habilitó la feria para avanzar en el trámite.