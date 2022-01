Luciana Salazar publicó una serie de fuertes posteos después de haber sido noticia el último fin de semana por cenar en el mismo restó de Punta del Este que Martín Redrado y Lulú Sanguinetti a tan solo metros de distancia.





Luciana había acusado al economista de no hacer público su pedido de disculpas para revincularse con su hija Matilda y él afirmó que no se trataba de su firma la que aparecía en el escrito. Enojada, Luciana escribió en Instagram: “Cuanta más venganza y daño te puede hacer un hombre al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar”. A través de historias, agregó, muy fuerte: “¡¡Locura extrema!! Miedo”.

Y continuó con su descargo: “Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario, él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran ‘sinceras’ por pedido de él, para que yo no recurra a la Justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura“.

“Pero cuando alguien sigue con bronca y dañándote constantemente, la única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la Justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona“, cerró indignada.