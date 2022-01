Esta semana comenzó el repechaje en Masterchef Celebrity 3 y los exparticipantes aceptaron jugar por una nueva oportunidad en el reality culinario. Sin embargo, uno de ellos no se presentó y llamó mucho la atención de sus compañeros.

Se trata de José Luis Gioia, quien no quiso volver a la competencia tras criticar al jurado. El conductor Santiago del Moro explicó sobre el humorista en la gala del pasado lunes: “Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él“.

Lo cierto es que el actor decidió no volver al estudio porque se quedó con un gusto amargo cuando fue concursante. En Intrusos, también contaron que su determinación fue porque no hubo buena química entre él y los miembros del programa. Tanto es así que ellos mismos habrían decidido “limpiarlo”. ¡Tremendo!

Hace algunas semanas, Gioia en Jubilados Tv, el programa que conduce Andrea Falcone por América se refirió a cómo terminó su relación con la producción y los jurados de Masterchef Celebrity.

“¿Cuál es la soberbia en mí? ¡Porque no soy un buen cocinero! Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres jurados a hacer monólogos al lado mío y yo los voy a calificar. Era la segunda vez que me decían soberbia, me lo había dicho Germán Martitegui, porque no le hice caso en algo que me dijo. No sé si fue distracción o soberbia. Yo lo miré y le dije que no soy soberbio”, dijo José Luis Gioia sobre su salida del programa de cocina de Telefe.

