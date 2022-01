Se vivió una nueva gala de repechaje en el certamen de Masterchef. Los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío. Pero no fueron ellos los afectados con la prueba sino uno de los jurados, quien no pudo disimular su desagrado.

Gastón Soffriti, Denise Dumas, Tití Fernández , Marcela “La Tigresa” Acuña y Héctor Enrique, dieron su presente para competir en la cocina más famosa del país. La gran ausencia de la noche fue Charlotte Caniggia, la cual decidió no presentarse a cocinar y así dejarle una ventaja a todos sus compañeros.

Al inicio del programa, Del Moro aclaró que era una noche “dedicada al paladar de Betular” y minutos después conocimos el por qué. Cuando los participantes ingresaron, encontraron en cada una de las mesas un misterioso objeto cubierto con una tela roja. Debajo se encontraba su próximo desafío. Cuando el conductor dió la orden de destapar y conocer el misterio, descubrieron que eran ¡morrones de diferentes colores! Esto molestó mucho a Damián Betular porque él ¡odia los morrones!

“Lo detesto realmente. Me hace mal”, aclaró el miembro del jurado. Y especificó que lo odia más desde que lo utilizan en el programa. “Acá me hace peor. Y en casa no lo tolero. Para mí, no aporta nada”, concluyó Betular antes de que Santiago Del Moro explicara como continuaba la noche.

El primer desafío del segundo día de repechaje consistió en que cada participante debía cortar los diferentes morrones en cuadraditos y luego colocarlos en unos tubos que se encontraban frente al jurado. El competidor que llenara su tubo primero, imitando el ejemplo dado por Donatelo, ganaba.

Cortar morrones a máxima velocidad y depositarlos en un tubo alejado de tu mesa de trabajo, no es una tarea fácil. Pero como hubo varios participantes que lo llenaron en casi la misma cantidad, fue el jurado quien eligió al ganador. Gastón Soffriti fue quién obtuvo el beneficio de la noche.