A casi tres años de la sorprendente e inesperada muerte de Natacha Jaitt, y mientras continúa luchando porque se haga justicia, la hija de la mediática se instaló en España para cumplir con una promesa que le hizo a su madre antes de que falleciera.

Antonella Olivera se instaló en Barcelona en busca de un futuro y una nueva vida. Sin embargo, la joven de 23 años reconoce que extraña Argentina y que no hay día en que no recuerde a su mamá. “Estoy intentando encontrar mi camino, abrir puertas y armar mi carrera. Es duro pero sé que también es la única forma de abrirle las puertas a mi hermano Valentino”, reconoció.

Mientras espera que se esclarezca la muerte de su madre, la sobrina de Ulises Jaitt dialogó con Clarín desde la tierra en que Natacha dio sus primeros pasos dentro del ambiente artístico allá por 2004 cuando ingresó a Gran Hermano, en la edición del reality en aquel país.

“Me vine a España el 14 de junio. Es una promesa que le hice a mi madre en caso de que le pasara algo, y porque es una de las tantas razones para volver a empezar, encontrar mi rumbo. Luego de su muerte quedé muy dolida, no sabía para dónde ir, qué camino escoger. Fui la querellante de su causa y vi cosas que hubiese deseado no ver”, comenzó Antonella.

Y siguió: “Hay ciertas cosas que he hablado con ella y me las guardo para mí, pero el principal motivo fue mi seguridad y la de mi familia. Se lo prometí en vida, incluso días antes de su fallecimiento me hizo jurarle que iba cumplir la promesa. Me pedía que me fuera específicamente a España, donde ella forjó su carrera”.

“Le prometí a mi madre, en caso que le pasara algo, y porque es una de las formas de volver a empezar y encontrar mi camino”, explicó Antonella.

“El mismo día de su muerte hablamos y en esa conversación me volvió a pedir que le jure que iba a cumplir mi promesa. Acá estoy tranquila, me siento con más seguridad. Puedo caminar tranquila por la calle y volver a mi casa en la madrugada sabiendo que no me va a pasar nada. En España las cosas funcionan de otra manera”, manifestó la hija de Jaitt.

Y en cuanto a su nueva vida en el exterior, Antonella contó: “Llegué sola, de la misma manera que lo hizo mi mamá cuando tenía 27 años. Ahorré, compré un pasaje de avión y me vine a Cataluña. En primera instancia, una amiga me abrió las puertas de su casa pero ahora estoy viviendo sola en un departamento”.

“Los primeros meses fueron difíciles. Me mudaba de lugar en lugar, iba viendo cómo me acomodaba porque no es simplemente llegar y tener los papeles, es empezar a trabajar, a manejarte con la economía. El primer mes trabajé de camarera en un restorán muy conocido y ahora estoy trabajando en otro bar de lo mismo”, detalló la hija de Natacha.

En cuanto a sus proyectos a futuro, la joven adelantó: “Mi sueño es que la gente conozca mi historia, por qué vine a este país y las intenciones que tengo de seguir el legado que me dejó mi madre. Me encantaría ganarme la vida como actriz porque estudié para eso y antes de la pandemia estuve haciendo teatro en calle Corrientes”.

“También poder entrar a algún reality, quizás el mismo al que entró mi mamá. Contactos tengo, pero como todo en la vida si no luchás no hay contacto que te salve. Y tengo un plan de hacer la serie de su vida pero aún no voy a brindar detalles de eso porque no hay nada seguro”, adelantó.