Carmen Barbieri no tiene filtro a la hora de hablar. Tanto es así que hace algunos días mandó al frente a su hijo Federico contando un dato curioso sobre su llamativo tatuaje.

Es que tiempo atrás, el actor se tatuó una enorme boca en su cuerpo y siempre estuvo el misterio si estaba dirigido a alguien especial. Finalmente se supo que si estaba dedicado a una exnovia súper famosa del joven.

Se trata de Laurita Fernández, así lo confirmó la capocómica en su programa Mañanísima. “Yo no sé si esa boca que tiene mi hijo tatuada no es la boca de ella. Pensé que era mía, pero es de ella (Laurita)”.

Ante la sorpresa de muchos, Intrusos fue a buscar la palabra del artista. “¿Carmen te metió en algún problema cuando contó esto del tatuaje del beso?”, le preguntó el cronista haciendo referencia a su actual relación con Sofía Aldrey.

A lo que Fede contestó sin vueltas: “No, no me metió en ningún problema, estoy muy bien y muy tranquilo”. Y agregó: “Es algo de mi pasado que viví con una pareja que tuve, que ustedes la conocen y ahora sale todo a la luz”.

En cuanto a si se le ocurrió taparse el tattoo, contestó sincero: “¿Por qué me lo taparía? Mi pareja actual lo sabe”.

Luego, reflexionó sobre el diseño que lleva en su piel en honor a la bailarina: “Es el tatuaje de la boca de una pareja con la que compartí mucho tiempo, a quien amé muchísimo. Está todo bien, la vida toma otro camino”.

Y finalizó: “Yo tengo muchas cosas que me pasaron en la vida reflejadas en los tatuajes porque me gusta esa cultura. No es que me lo voy a tapar porque ya no está más en mi vida, porque en algún punto todos nuestros ex siguen estando”.