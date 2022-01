Soledad Aquino atravesó uno de los años más difíciles de toda su vida. Las dificultades que tuvo que enfrentar se hacían cada vez más complejas y su vida llegó a pender de un hilo. Pero después de meses de dura recuperación, la ex esposa de Marcelo Tinelli, abrió las puertas de su casa y se animó a realizar su primera sesión de fotos.

La madre de Micaela y Candelaria, fue internada a principios del 2021 por un una hemorragia severa. Pero con el tiempo, su estado empeoró y fue diagnosticada con cirrosis hepática y una úlcera de duodeno. Mientras estaba en el hospital, contrajo coronavirus por lo que tuvo que hacerle frente a ambas enfermedades al mismo tiempo.

Los médicos le comunicaron que debía someterse a un trasplante de hígado de manera urgente, ya que su cuerpo no estaba respondiendo a los tratamientos. La espera duró hasta el 10 de junio, cuando apareció un donante y Aquino pudo ser ingresada en el quirófano.

Meses después de su trasplante, Soledad se encuentra con un excelente estado de salud y decidió contar su experiencia. En una entrevista con la Revista Hola, Aquino abrió las puertas de sus casa y se animó a posar para las cámara por primera vez en mucho tiempo. Además confesó su duro proceso de recuperación: “Tuve picos de desesperación en los que sentía que había tocado fondo. Días en que no paraba de llorar del dolor”.

En las fotos se la puede observar claramente feliz posando junto a Moro, su caballo que adoptó hace 14 años. En otras, se la retrata en el living de su departamento junto a sus perros y recuerdos de sus hijas. Se la ve relajada y disfrutando de la vida o como ella declaró: “Estoy muy conectada con el presente, con esa cotidianeidad que siempre di por sentada y ahora la vivo como un regalo. Después de haber estado tanto tiempo detrás de una ventana, disfruto del sol en la cara, de las flores de mi casa, de estar al aire libre.”

Soledad junto a Moro, durante la sesión de fotos con Revista Hola

Cuando se le preguntó por sus planes para el futuro, Soledad aseguró que volverá a su primer amor, el flamenco. “Tengo muchas de trabajar con la alegría y desde ese lugar, me encantaría volver a bailar flamenco, con el que me fue muy bien. No soy profesional, pero estudié nueve años, conozco mucho y me apasiona.” Y agregó que le encantaría convertirse en abuela en un tiempo no muy lejano.