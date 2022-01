El senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Luis Juez, justificó la negativa de los gobernadores a asistir a una reunión con Martín Guzmán para conversar sobre la situación con el Fondo Monetario Internacional. Además criticó a aquellos que votaron a favor de las re-reelecciones y le reclamó que «hay que mostrar otro manojo de valores».

En diálogo con el programa Modo Plager, emitido por Radio Rivadavia, el senador cordobés habló de la negativa de los dirigentes de Juntos por el Cambio a ir a una reunión con el Gobierno y aseguró que «todo lo que tiene que ver con el tema de la deuda fue manejado con promiscuidad y falta de sentido común. No sabes si es para una celada, para dejarnos pegados o para sacarse una foto, que a ellos les encanta sacarse fotos».

«Cuando uno no es serio y no cultivas una relación responsable es difícil, porque Guzmán tuvo seis meses para presentar el Presupuesto y cuando no se lo aprobaron salieron a patalear», remarcó Juez quien replicó que «las relaciones y la confianza se tienen que ir construyendo y Alberto Fernández no hizo nada para lograr ese ida y vuelta de respeto y afecto. Él te atropella y sólo quiere sacarse la foto».

El senador continuó explicando que «la situación y la angustia de la gente no da para más, fueron las fiestas más tristes que yo recuerde y tiene que ver con la pandemia sumada a la incertidumbre que tienen, porque el gobierno hace poco y nada para dar certidumbre» y realizó una autocrítica en su coalición en la que «ha faltado inteligencia, capacidad y sentido común en los últimos momentos del año pasado».

Juez habló también de la re-reelección de intendentes planteada en la provincia de Buenos Aires: «Hay que explicarle a los que votaron a favor de esta ley que esto no es así, porque hay que mostrar otro manojo de valores. La gente tiene que saber que esencialmente somos más honestos y que lo que decimos o pensamos lo llevamos a la práctica ¿De qué sirve un intendente que aprovecha para romper la democracia?».

Fuente: El Intransigente