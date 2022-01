El nuevo club rico de Europa ya comenzó a gastar: Newcastle United, recientemente adquirido por el Fondo soberano de inversión de Arabia Saudita, abrochó su primer refuerzo en el 2022. Un lateral inglés.

Las Urracas llegaron a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Kieran Trippier, diestro de 31 años. El periodista Fabrizio Romano adelantó que la operación entre clubes se hará por alrededor de 13 millones de euros.

Trippier era importante en el conjunto del Cholo Simeone, pero fue una petición expresa del nuevo técnico Eddie Howe. La situación del Newcastle apremia: está penúltimo en la tabla, en zona de descenso y es uno de los equipos más goleados.

Quién sigue. Los puestos a reforzar ahora son los de central y un delantero. Los nombres serían Sven Botman del Lille y Ousmane Dembélé del Barcelona. El sueño del club es Gigi Wijnaldum, hoy en el PSG.

