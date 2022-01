En las últimas horas del 2021 comenzó a especularse con una nueva crisis en la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes se encontraban Estados Unidos a fin de despedir el año y vacacionar en Miami. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de placer terminó en escándalo, pelea, gritos… y separación.

Si bien hasta hace unos días eran tan solo rumores y suposiciones, las salidas de soltero del futbolista y la cercanía con otras mujeres en un boliche, las fotos de la hija del Diez sola o con su familia y la repentina eliminación de todos los posteos que tenía con el ex de Jimena Barón en su perfil de instagram terminaron confirmando el fin de la relación entre ellos.

Al parecer, y según el periodista Guido Záffora, la ruptura de la relación se produjo antes de Año Nuevo e informó: ”La discusión se dio el 30 de diciembre. Esta pelea habría tenido lugar en el departamento que Osvaldo y Gianinna Maradona compartían en Miami, fue intensa, hubo gritos, reproches e insultos”.

Y el columnista de Es por ahí siguió al aire y detallando: “Tras esto, él habría abandonado la vivienda, y ahí empezó su noche loca. Osvaldo de joda en Miami. Argentinos sacándole fotos. Todo el tiempo él decía: Me comprometés, no me grabes videos”.

“Sabemos que Daniel Osvaldo, por cómo es él y lo que hemos conocido de sus parejas anteriores, es una persona muy celosa, muy acaparadora y que le cuesta entender la libertad de sus novias”, analizó Záffora en la mañana de América al tiempo que explicó: “Gianinna cerró en ese momento su cuenta de Instagram al enterarse de que su novio se fue de fiesta, pero antes borró las fotos con él”.

“La discusión se dio el 30 de diciembre donde hubo gritos, reproches e insultos. Osvaldo se fue de joda y ella borró todo en instagram”, detalló Záffora.

Finalmente, el periodista remarcó que Gianinna se enojó porque Osvaldo se fue de joda esa madrugada y lanzó una frase que habría dicho la hija de Diego Maradona en medio de la discusión, “no podemos salir todas las noches. Estamos con mi familia, está mamá, está Dalma, está Benjamín… Guarda cómo venís”.