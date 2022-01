Desde sus éxitos juveniles, a su relación con Carlín y a la causa por abuso sexual de la cual fue sobreseído. Desde Carlos Paz, donde encabeza la obra Mi mujer se llama Mauricio, Pablo Rago habló de todo en un móvil con Intrusos. Luego de contar que ya estuvo en Carlos Paz dos veces, en el 2016 con “Algunas Mujeres a las que le cague la vida” y en 2018 con la obra “Como el culo”, señaló que esta temporada ya estrenó y se mostró esperanzado de cara al futuro. “Con todos los cuidados va a ser una muy buena temporada”, señaló.





En ese marco, desde el estudio repasaron su carrera. “Sos como el Marcelo Marcote pero que siguió trabajando”, le dijo Adrián Pallares a la hora de recordar sus inicios como “niño prodigio” de la televisión, a lo que Rago respondió rápido: “sí, pero me quedé con su lugar”. “Gracias a Dios, en los 70 no había muchos niños actores y yo me pude hacer un lugar en esa época”, completó y recordó que Marcote luego estudió para ser médico.

Luego de repasar que fue parte de Clave de Sol y de varias películas populares (es el único actor que trabajó en las dos películas argentinas ganadoras de un Oscar: La Historia Oficial y El secreto de sus ojos), reveló que lo que más le recuerda el público es Amigos son los amigos. “Ese programa fue como un hit de mi carrera, de la carrera de Carlín y de la televisión sobre todo”, resaltó y agregó: “En esa época yo tenía 18 años y Carlín, el 38. Ahora lo puedo decir porque él no me dejaba decir su edad. Yo lo miraba como se manejaba… Aprendí mucho con él. Aprendí cosas que había que hacer dentro del medio y cosas que no había que hacer”, recordó.

Luego, habló de cuando se reencontraron, en 2005 en la pieza teatral Extraña pareja. “Ahí tuve la oportunidad además de dirigirlo, y él se sorprendía todo el tiempo. Me decía ´pero este no sos vos, vos cambiaste mucho´. Y si, pasaron 15 años”. “Discutimos mucho pero nos amábamos”, señaló. “Es lo que le pasó a casi todo el mundo cuando trabajó con Carlín. Era un tipo muy intenso. Pero lo extrañamos. Lo extrañamos mucho”.

Luego contó que los más chicos lo reconocen por la película Belgrano y que ese film le “renovó mucho el público” porque lo daban en las escuelas. “Tengo un montón de cosas”, reconoció sobre su historial laboral. “Estaría bueno relajar y trabajar un poquito menos y vivir de esos recuerdos”, dijo entre risas.

El nombre de Pablo Rago sonó las últimas semanas a causa de las denuncias que enfrenta el actor Fabian Gianola por acoso sexual. Es que Rago fue sobreseído en marzo del 2020 por el juez Walter José Candela en una causa por abuso sexual. El actor había sido denunciado en diciembre de 2019 por la actriz Érika Basile. Maite Peñoñori fue quien recordó que muchos colegas salieron a defenderlo, que por ese episodio no pudo participar del estreno de la exitosa película El robo del siglo y le preguntó cómo transitó ese momento.

“Por suerte duró poco”, dijo Rago, ya serio y completó: “Al poco tiempo de este asunto ya volví a trabajar. La verdad que el momento que duró fue muy bajón pero por suerte pasó rápido, se resolvió rápido, con todo lo que eso implica. También pude recibir mucho cariño y apoyo no solamente de los compañeros y compañeras de la televisión y el teatro sino también del público, que eso fue también como una renovación para mi”.

Por su parte, Varela destacó que en ese momento Rago decidió “guardarse”. “¿Eso fue una decisión tuya personal?”, quiso saber la panelista. “Yo le pregunté a mi abogado, Burlando, qué prefería, que saliera o no saliera a hablar. Fue una decisión de los dos porque tampoco tenía mucho para decir. Era bastante obvio que la situación era tirada de los pelos y muy extraña”. En ese momento, Rago explicó que también fue bueno callar para cuidar a su familia, aunque su mamá, fanática de Intrusos, estaba desesperada y le decía todo el tiempo que salga a hablar.

Al hablar de la resolución final, Rago celebró que se haya dado por los carriles que se debe dar. “Yo sigo sosteniendo que si una mujer hace una denuncia tiene que ser escuchada, y no como antes que le decían ´¿y vos qué hiciste?´”. “Por suerte en este caso la Justicia actuó muy rápido”, completó.