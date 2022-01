Un motociclista se dio a la fuga luego de atropellar y matar a una nena de 10 años que caminaba por la vereda junto a su abuela y a su tía, el domingo por la noche en la localidad de Merlo.

El fatal hecho ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta provincial 40. Lucas, el tío de la nena fallecida, pidió testigos que hayan presenciado la escena para identificar a los ocupantes de la moto, que embistió a su sobrina, y se fue del lugar sin asistirla. Sin embargo, en las últimas horas, una mujer ingresó en el hospital Eva Perón “toda golpeada”. La misma fue interrogada por la policía y se logró dilucidar que era la joven que iba de acompañante en la moto que terminó con la vida de la menor.

Según contó el hombre, la nena “volvía de la iglesia” junto a sus familiares, “en un recorrido que solían hacer”, cuando una pareja que circulaba en una moto “haciendo willy, se subió a la vereda y la levantó (a la menor) en el aire”. Además, Lucas puntualizó que la “moto venía sin luz y a mucha velocidad”.

Tras el impacto, el hombre y la mujer que se trasladaban en el vehículo, se cayeron al piso, aunque rápidamente “se volvieron a subir a la moto y se fueron”. En el lugar quedó tirada la patente del vehículo que se desprendió del mismo. A raíz de esta información, se logró dilucidar que “la moto no está transferida” de manera que “está a nombre de otra persona”. Sin embargo, representa una prueba fundamental para llegar a los responsables de la muerte de la menor.

“Los pastores de la iglesia vieron cómo la levantó en el aire y la mandó a volar por unos metros”, contó Lucas quien además detalló que tras el choque la menor no murió en el acto, sino que “estaba con vida”. Recordó que como la nena respiraba, “la ambulancia no la quería llevar al hospital porque decían que había que asistirla en el lugar”. Aunque finalmente no sobrevivió.

En esa línea, el tío de la menor describió el horrible momento en el que se enteró de la trágica noticia. “Cuando iba a buscar a mi otro sobrino escuchamos gritos del padre y no entendíamos nada. Pensamos que era una pelea de pareja. No me quería contar hasta que me dijo que la habían matado a la hija”, relató.

Un automovilista atropelló a cinco ciclistas en los Bosques de Palermo, huyó y lo detuvieron en Avellaneda

Otro fatal episodio vial ocurrió el domingo por la tarde, cuando un conductor que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta atropelló a cinco ciclistas y mató a uno de ellos en los Bosques de Palermo.

El hombre escapó después de la violenta embestida. Sin embargo, fue detenido en Avellaneda junto a otras tres personas, confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

El conductor, identificado como José Carlos Olaya González, dio positivo en el testeo que detecta la presencia de droga en su organismo. En cambio, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Fuente: TN