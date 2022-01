Finalmente, lo que empezó a negociar Alberto Fernández en 2020 con su pareja política regional, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, culminará con un premio. Santiago Cafiero y su par mexicano, Marcelo Ebrard, consiguieron que Argentina presida el mecanismo regional conocido como Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe.

Ello se decidirá igualmente este viernes durante la cumbre presencial de cancilleres de la CELAC, que tendrá lugar desde las 9,30 en el Palacio San Martin. Los ministros y representantes de los Estados que ya estén en Buenos Aires para este jueves 6 -son 32 miembros y vendrían unos 20 cancilleres- cenarán el jueves con Alberto F. y Cafiero en el CCK.

Entre ellos estarán los ministros de Cuba, Venezuela y Nicaragua, regímenes que están peleados, excluidos o auto excluidos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que siendo sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por abusos a los derechos humanos, fueron acogidos por López Obrador y Fernández. Pero vendrán también, entre otros los de Colombia, Ecuador y Uruguay mientras que los de Chile y Paraguay -Andrés Allamand y Euclides Acevedo no vendrán porque tienen COVID.

Pero para que Argentina presida la CELAC habrá que esperar hasta el viernes 7, y escuchar a Denis Moncada, el canciller de Daniel Ortega, dar el sí final.

Como se vio en septiembre pasado, el régimen nicaragüense fue el único que se opuso a que la Argentina ejerza la presidencia pro tempore de este espacio de reunión, la que se elige por consenso y unanimidad.

Para entonces, Ortega rechazaba el reclamo argentino de que se liberaran a los presos politicos del régimen y llamaba al gobierno de Fernández “instrumento” del “imperialismo Yanke”.

Una serie de concesiones argentinas, como la restitución en Managua del embajador Daniel Capitanich y la vuelta al esquema de abstenciones ante las críticas resoluciones de la OEA -lo mismo hace el kirchnerismo en la OEA con Venezuela- y arduas negociaciones del equipo de Cafiero a cargo -del subsecretario de Asuntos de America Latina, Juan Valle Raleigh y del director de America Central y Caribe, Gustavo Martínez Pandiani- dieron vuelta el rechazo del orteguismo y consolidaron apoyos.

Recientemente, el apoyo de Nicaragua ayudó a que Argentina emergiera sin problemas como candidato de la región a presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y finalmente obtuvo ese puesto en el foro que funciona en Ginebra.

Pero, ¿para qué quiere Alberto Fernández la CELAC siendo un espacio donde no están incluidos Estados Unidos, Canadá y de donde Jair Bolsonaro retiró a Brasil debilitando aún más este mecanismo que es más simbólico que de acciones? Más aún, en el caso de que una eventual victoria de Lula da Silva en las presidenciales brasileñas de 2022 haga que los vecinos vuelvan a la CELAC, Alberto F. ya no será su presidente, cargo que dura un año y que hasta este viernes habrá ejercido México por año y medio a raíz de los vaivenes de la pandemia.

Por empezar, el presidente Fernández venía de dos fracasos en contiendas de alto impacto. Su gobierno no pudo instalar a su secretario de Asuntos Estratégico,s Gustavo Béliz, al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no pudo ganar la presidencia de la CAF, Banco de Desarrollo de America Latina. Lo urgen algunos asuntos que es mostrarse como se autopercibe: un hombre de diálogo en América Latina. Un hombre que que ante las Naciones Unidas critica los abusos a los derechos humanos pero que no comparte el esquema de Luis Almagro en la OEA. Lo acusa de “injerencia” en asuntos internos de otros países y de haber estado al servicio del trumpismo.

Alberto F. quiere mostrar que la CELAC es autónoma y anti “injerencista” pero no quiere un espíritu anti norteamericano como pretende el triangulo Cuba, Venezuela y Nicaragua. El argentino quiere la “avenida” del medio. Sin embargo tiene muchos desafíos para que ello se materialice.

Uno es el de cómo pararse ante el acuerdo CELAC-China, que avanza a todo vapor de parte de Beijing, que quiere un acuerdo fuerte y abarcativo en lo comercial, económico financiero y a través de este mecanismo desembarcar con las telecomunicaciones y la Tecnología del 5G. Para el caso, acaban de iniciar relaciones diplomáticas con Nicaragua. El ya presente desembarco chino en la región se fortalecería a través de CELAC.

Por otro lado, al mostrarse un hombre de diálogo corre el riesgo de hacer concesiones a las dictaduras del continente. El Plan de Trabajo de la CELAC hoy no contempla ni la palabra “democracia”. Las principales líneas de acción trazadas durante la Presidencia Pro Témpore mexicana fueron recuperación económica post pandemia, estrategia sanitaria regional, cooperación espacial, seguridad alimentaria, educación, fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción, ciencia, tecnología e innovación para la inclusión, gestión del riesgo de desastre.

Y por otro lado, ser líder de la región cuesta dinero. La CELAC no tiene financiamiento. Los estados pagan los gastos completos de sus cumbres y reuniones de trabajo. Para el caso, Argentina ya pagó hasta los viajes de ocho delegados del Caribe que, de lo contrario no podrían venir. El presidente pro tempore que sigue hará lo mismo. Hasta este viernes 7 pagará México.