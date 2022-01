Desde que arribó a la Florida, la mediática angelita no para de pedirle a Diego Latorre que la lleve de shopping. Y si bien durante la primera semana de estadía han salido a pasear, a comer y a recorrer algún que otro mall… hasta ahora el ex futbolista no le ha dado vía libre a Yani para que empiece con las compras porque considera que aún les quedan muchas vacaciones por delante.

Luego de vacunarse con la tercera dosis contra el Covid en Miami, mientras disfruta de la playa e intenta dedicarle un tiempo a los cuidados de su cuerpo y a seguir una rutina de entrenamiento, Yanina Latorre se tomó una tarde para ir a uno de los importantes paseos de compras de la zona junto a su marido y su madre Dora.

Fue entonces que la ex panelista de LAM apareció en sus historias de instagram compartiendo el momento en que, aburrida y a la espera de su turno, esperaba en una silla a Diego que se estaba probando ropa en la tienda de Hugo Boss. “Estoy esperando que se pruebe 80 trajes. ¿Quién se compra? El”, lanzó la verborrágica angelita en complicidad con sus seguidores.

Horas despuésm, Yanina reposteó una historia que había subido Diego y en la que el deportista compartía, a modo de prueba, el momento en que le regaló algo a su esposa… que tanto le venía pidiendo comprarse algo. Sin embargo, esas prendas no terminaron de conformar a su mujer que, por el contrario, se mostró indignada.

“Todavía no te compré nada, pero alguna pequeña cosita sí”, aclaró Latorre, mientras Yanina, resignada, le contestó: “Dos bombachas. Querido, te compraste todo vos. Es como decir, tres empanadas. Por ahora estamos en la cola de Moncler, amor. ¡Y espero que no se compre él!”.

“Estoy esperando que se pruebe trajes. Se compra todo él. Dos bombachas me compró. Querido, te compraste todo vos”, lanzó la ex panelista de LAM.

Fue entonces que, mientras esperaban en la cola para entrar a la tienda y ver si la panelista corría con la suerte de que su esposo le compre algunas prendas, Diego adelantó que si hay algo en lo que no escatimó… es en los gastos a la hora de planear el próximo destino de las vacaciones.

“Nos vamos a Las Vegas unos días. Dora (refiriéndose a su suegra) pegó viaje. Se sube a todos los bondis. Dejá un bondi, no te subas a todos”, cerró Latorre mientras paseaba por Miami con su mujer y la madre de ella.