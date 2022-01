Adriana Aguirre realizó un importante llamado a través de sus redes sociales relacionado con la donación de sangre. Por medio de su cuenta personal de Instagram, la ex vedette solicitó dadores de sangre para su ex esposo, Ricardo García, quien deberá someterse a una operación del corazón de alta complejidad en los próximos días.





Adriana Aguirre informó a sus seguidores que se necesitan 16 dadores de sangre para la operación de Ricardo. “Por favor, el que pueda debe acercarse al Centro Regional de Hemoterapia ubicado en la calle Catamarca 1242 PB de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Si desean ir un sábado se necesita pedir turno previamente al 4943-8902.”, escribió Adriana.

Hace tan solo unas semanas atrás, la ex pareja de Adriana Aguirre, Ricardo, contó por primera vez sobre su estado de salud. “Vi que los cardiólogos se miraban entre ellos y hablaban en lenguaje médico. Cuando termina el estudio, el médico sale al pasillo y llama a un jefe médico. Yo me asusté porque nunca me operé de nada, ni del apéndice. Y de golpe me aparece esto. Te asustás, sin lugar a dudas. Ahí me hicieron un cateterismo, que es una aguja que va por las venas y llega a las arterias. Yo pensé que quizás me hacían un stent, pero ahí detectaron que tengo tres arterias tapadas”, reveló Ricardo.