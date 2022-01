Este martes, “Cadena Nacional” fue ‘trending topic’ en Twitter. Uno de los recursos por el cual el presidente de turno tiene la exclusividad en la televisión y en la radio para expresarse ante los habitantes del país. Muy pero muy empleado por Cristina Kirchner y apenas por Mauricio Macri. Alberto Fernández no abusa del mismo, quizás por la amplia variedad de medios disponibles actualmente (por ejemplo, las redes sociales y las transmisiones oficiales). Pero tras fijar su postura sobre la “Gestapo” de María Eugenia Vidal, al mandatario le criticaron el modo.

La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores. pic.twitter.com/QOgrtPxICS — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros. — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos. — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática. — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

Fernández se expresó contra la actual diputada nacional por el video que trascendió sobre el armado de causas contra sindicatos, en el marco de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En este sentido el jefe de Estadio presionó a la Justicia para “investigar sin demoras” la “Gestapo” propuesta por el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Pero lo hizo a través de la red social del pajarito.

Entre ellos, se destacan los jueces Juan y Alejo Ramos Padilla, quienes le sugirieron a Fernández haber suscripto su posición sobre la “Gestapo” de Vidal a través de una Cadena Nacional y no en las redes. “Me gustaría ver a Alberto Fernández en cadena nacional poniendo en conocimiento al pueblo de que el Estado de derecho está quebrado”, postuló Juan Ramos Padilla.

El otro integrante de la misma familia, por su parte, manifestó: “Que bueno sería para el Propio Alberto, ponerse al frente de la movilización del 1F ya sea marchando con el Pueblo o mediante una cadena Nacional. Explicarle al Pueblo lo que está ocurriendo con la Mafia Judicial y reclamar la renuncia de los cuatro supremos prevaricantes”, consideró.

En tanto, otros internautas celebraron que el jefe de Estado se haya manifestado al respecto, pero salieron con el mismo pedido: “Dígalo por cadena nacional y respete sus promesas de campaña. Lo están tomando para la joda. Usted habla de la Justicia pero no hace nada. Defina de qué lado se va a parar, ya no se puede seguir sin Estado de derecho”, le sugirió uno.

Otro, en tanto, expresó: “Mucha gente pidiendo la Cadena Nacional Alberto Es imprescindible para que todo el país se entere. No debe estar todo el tiempo detrás de los periodistas independientes desmintiendo lo que dicen. Basta de pedir. Si no se acciona fuerte, el 2023 será muy dificil”. “El presidente tiene que hacer una cadena nacional explicando al pueblo la gravedad de esta situación para que puedan comprender lo que está pasando. La imagen de Macri con Rosenkrantz es un mensaje mafioso”, agregó otro usuario.

“Cadena Nacional querido @alferdez. Cadena Nacional! Twitter no es de fácil acceso para todos. La gente aún utiliza los medios para informarse y esto no lo muestran!! Siguen con la mayor protección posible por parte del monopolio”, dijo una mujer, y otro internauta, reflexionó: “Me parece muy bien que te hayas pronunciado con respecto a este bochornoso hecho, pero creo que amerita una cadena nacional. No todo el país se informa por Twitter”.

“Los presidentes que gobiernan para sus pueblos utilizan la TV para comunicar los motivos de sus políticas en encuentros diarios y por cadena nacional. Hay que recuperar la TV Pública y que dejen de cocinar a toda hora. Si no, la opo sale mintiendo y el Gobierno desde atrás desmintiendo”, se quejó un usuario, y concluyeron: “Cadena nacional para explicar esto @alferdez! Hay que darle la importancia que tiene este tema. Es mejor que te critiquen y no que pase desapercibido esto que es gravísimo”.

Fuente: El Intransigente