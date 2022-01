Finalmente no solo los gobernadores de Juntos por el Cambio se ausentaron de la reunión en la Casa Rosada convocada por Alberto Fernández en la que el Presidente y el ministro de Economía explicaron el avance de las negociaciones con el FMI. Como anticipó Clarín, una docena de mandatarios provinciales del peronismo no asistieron y enviaron delegados (al igual que los radicales) mientras que otros tres participaron por videoconferencia. La Ciudad fue el único distrito que no tuvo representantes en el Museo del Bicentenario.

El Presidente fue el encargado de inaugurar y cerrar la cumbre mientras que los detalles técnicos quedaron a cargo del ministro de Economía. No hubo chicanas directas a la oposición, pero Fernández y sobre todo Guzmán, durante su exposición con gráficos de 55 minutos, remarcaron la expansión de la deuda pública y privada en dólares durante 2015 y 2019, mientras gobernó Mauricio Macri.

Varios de los gobernadores presentes, como el santafesino Omar Perotti, el chaqueño Jorge Capitanich y el bonaerense Axel Kicillof y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis (vía zoom), insistieron en señalar la responsabilidad del gobierno anterior y criticaron sin nombrarlos la ausencia de los gobernadores de JxC. Los mandatarios provinciales más alineados con el mandatario eligieron Twitter para enfatizar la responsabilidad de la administración de Cambiemos y su presunta falta de acompañamiento a la negociación con el Fondo.

“Entramos en momento de definiciones con el FMI. Argentina tiene problema de deuda muy grave: se incrementó con acreedores privados en 100 mil millones de dólares en 2015-2019. Y se incrementó con el FMI en US$45 mil millones en el mismo período. Eso nos generó un fuerte condicionamiento, que no solo se genera hoy sino en los años venideros. De hecho discutimos cómo reestructurar una deuda que, en el mejor caso, se tendrá que pagar en 10 años”, sostuvo el jefe de Estado sentado en el centro de la cabecera y flanqueado por el jefe de Gabinete Juan Manzur, que se mantuvo en silencio, y Guzmán.

El mandatario, a pesar de todo, se mostró optimista sobre el futuro de un acuerdo. “Vamos a lograr una reestructuración conveniente para Argentina. Pero no es un punto de llegada, es un paso dentro de otro pasos”, dijo. El Presidente recordó sus gestiones ante el G-20 para pedir la quita de las sobretasas que el país debe pagar y la posibilidad de la negociación multilateral de los derechos especiales de giro, que el organismo que agrupa a los 20 países más ricos del mundo incluyó en el documento final de su última reunión en Roma, y podrían afectar la negociación con el Fondo.

Fernández, ante la consulta de Capitanich, aseguró que en 2022 no habrá una actualización agresiva de tarifas. “La palabra ajuste está desterrada de la discusión. El secreto es crecer. No hay posibilidades de tarifazos en los próximos años. Las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable”, dijo Fernández.

Guzmán destacó que todavía no hay acuerdo con el FMI sobre “el sendero fiscal”. “No hay un buen acuerdo con el FMI, hay un buen acuerdo en términos relativos que nos de más tiempo”, se sinceró el ministro. La Argentina debe cancelar este año deuda por US$19 mil millones y US$ 21 mil millones en 2022.

A pesar de las ausencias de Gustavo Saénz (Salta), Juan Schiaretti, (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), y a las presencias virtuales de Alicia Kirchner (Santa Cruz), Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), el faltazo de los gobernadores de JxC estuvo en el centro de la escena.

Ante el reclamo de Rodríguez Saá de buscar caminos alternativos y denunciar como “una estafa” el préstamo del FMI, el Presidente recordó que su gobierno querelló penalmente a Macri y al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne por administración fraudulenta.

La mesa nacional de JxC se reunirá este jueves para definir institucionalmente la participación de sus gobernadores en una reunión a solas con el Presidente y Guzmán el próximo lunes.