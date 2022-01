La semana de repechaje sigue on fire en las cocinas de Masterchef. En las segunda gala de esta competencia por volver al programa, Charlotte Caniggia no se presentó y perdió una chance lograr su retornoal show. Esta noche reveló la verdad detrás de su faltazo y le hizo frente a un fuerte rumor.

Santiago Del Moro recibió a todas las celebridades para dar inicio a la tercera noche de repechaje. Por las puertas entraron para competir Gastón Soffriti, Denise Dumas, Tití Fernández, Héctor Enrique y Charlotte. La hija de Mariana Nannis regresó para dejar todo en la cocina. “Ayer estaba engripada, asique no pude venir”, aclaró la modelo este miércoles.

Aunque su carta de defensa era buena, el presentador fue por más y le preguntó por el rumor que circulaba por el programa: “No estuviste ayer y se comentaba que no venías porque dijiste que si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso?”. Charlotte frente a esta acusación, saltó como leona y rápidamente se defendió: “No, no. No es cierto. No me sentía bien ayer”. “Lo siento, a veces uno se enferma”, añadió en su entrevista individual.

Y como si no fuera suficiente, Del Moro indagó aún más y le consultó a los demás participantes si habían escuchado ese rumor. Las celebridades dijeron que no, pero los tres miembros del jurado afirmaron sin dudar haber escuchado algo sobre el tema.

“Quedan dos días. El de hoy y el de mañana para poder subir a ese balcón. Acá sube el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismo, no hay popularidades ni el más o el menos querido. Acá ellos prueban, son los que saben, y les guste o no les guste, el que más les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”, cerró el conductor para terminar con ese momento de tensión.

Pero en algunas entrevistas individuales, los demás compañeros de Charlotte opinaron al respecto. “Mira, yo creo en la honestidad de la gente. Si la suben al balcón, es porque merece subir al balcón”, dijo Tití Fernandez. Por su parte, Héctor Enrique fue más duro con sus dichos: “Charlotte quiere subir al balcón, ¡Ganatelo!”.