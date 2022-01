En medio de las sierras y desde los hermosos paisajes de Villa Carlos Paz, la actriz se refirió a las expectativas que tiene para esta temporada de verano donde luego de la llegada de la pandemia regresa a los escenarios formando parte del elenco de Mi mujer se llama Mauricio.

Contenta de tener trabajo, en diálogo con Intrusos y en medio de una nota de promoción, Iliana Calabró se refirió a su vida amorosa donde, tras el polémico divorcio de Fabián Rossi y un apasionado romance con el empresario italiano Antonello Grandolfo, no hay un hombre en su vida.

Sin embargo, la comediante reconoció que está muy bien y abierta a conocer a alguien. “No estoy conociendo a nadie. Fueron muchos finales juntos, el dígalo con mímica, El buen plan, y el juntarse con otro final que habíamos tenido hace poco tiempo no me pegó bien la invitación del tano. Pero terminamos bien”, comenzó la actriz.

Y siguió: “No sé si hay un final. Las cosas están, él tiene su vida en Italia y la mía está acá con mi gente. Me siento muy argentina y no me da para irme. Es más, mis hijos se están proyectando afuera e iré a visitarlos. Pero a mi me cuesta mucho, soy arraigada a mi país”.

“Necesito a alguien que pueda construir un proyecto en común. Creo que eso está bueno. Obviamente, hasta que lo encuentre me voy a entretener un rato. Podría entretenerme. Si viene testeado y tiene el protocolo….”, bromeó Iliana manifestando su deseo de pasarla bien.

“Necesito a alguien que pueda construir un proyecto en común. Hasta que lo encuentre me voy a entretener un rato”, bromeó la actriz al aire de Intrusos.

“Mientras cumpla con el protocolo y esté vacunado… Estoy esperando la tercera dosis. Por suerte, Coca ya la tiene. Yo aún no porque soy muy joven, así que…”, lanzó Calabró dando por cerrado el tema a lo que candidatos y vida privada refiere al tiempo que se mostró feliz, disfrutando de poder hacer teatro en temporada.