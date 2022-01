A pesar de la mala relación que mantiene con Wanda Nara y Mauro Icardi, Ivana, hermana del futbolista, optó por el silencio y eso llamó la atención en las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, la influencer habló del conflicto con la pareja y el distanciamiento con el jugador del PSG. A través de sus historias de Instagram, la joven de 26 años se animó a responder las preguntas de sus seguidores-

Si bien muchas personas quisieron saber sobre su rol de madre de Giorgia y su relación con Hugo Sierra, a quien conoció en un reality de España, otros usuarios fueron más picantes y le consultaron: “¿Por qué no te hablás con tu familia?”.

Lejos de evitar responder, Ivana contestó contundente: “Pasé Navidad y Fin de Año con ellos”. Su respuesta sorprendió ya que no tuvo en cuenta a Mauro, quien pasó las Fiestas en Argentina junto a Wanda y sus hijos. De esta manera, dio a entender que ya no lo considera como un familiar y que su vínculo sigue quebrado.

Además, otro internauta le preguntó si miraba fútbol, y ella expresó: “Sí, me gusta. Pero hace tiempo que no me siento a mirar un partido…la liga está muy aburrida”. Ella hace referencia solamente a la liga española, descartando otras como la francesa, que es en la que se desempeña su hermano, por lo que deja en claro que tampoco está al tanto de su carrera futbolística.

En el plano laboral, no descartó volver a hacer alguna participación en la televisión. “No aguantaría trabajando fija en TV. Soy más de aparecer esporádicamente y si es algo por lo que vale la pena o me divierta. Si es a pasarla mal, lo evito”, aseveró.