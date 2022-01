El médico y asesor del Gobierno nacional, Luis Cámera, exigió más participación del equipo de Alberto Fernández ante la repentina subida de casos de Covid-19. El especialista pidió «tomar una medida importante» para evitar una ola difícil de detener sobre las variantes Delta y Ómicron porque «para los virus anteriores el plan de vacunación es exitoso pero para estas no tanto«.

Sumado a esto, aseguró en AM750 que «necesitamos el 90% de la gente vacunada» porque «el 20% de la población sin vacunar es mucho territorio para el virus» y a estas alturas de la pandemia «ya no hay margen para que la gente no se quiera vacunar» más allá de la efectividad de la vacuna o no. A pesar de que en este momento no se registran una gran cantidad de internados de gravedad por coronavirus, la situación podría cambiar.

«Con este número es posible que las internaciones aumenten«, advirtió el asesor presidencial que reconoció que «el número de contagiados de hoy fue una sorpresa muy poco grata» en referencia a los 81.210 contagiados por Covid-19 que se registraron en las últimas horas en nuestro país. Sin embargo, resaltó que la «positividad es muy alta», un fenómeno que no ocurrió a lo largo de la semana pasada y que hoy tocó el 52%.

Como medida preventiva, Cámera recomendó «volver al uso obligatorio del barbijo» o que «se vacune toda la gente» aunque sobre esta última no está muy convencido de que ocurra ya que «en su momento» se discutió la obligatoriedad de la vacunación pero «decidimos que lo mejor era que no» para evitar problemas sociales. De todos modos, el porcentaje de vacunados es alto aunque se necesita tener el esquema completo para una buena inmunidad.

En relación a eso, el médico aseveró que quien solamente tenga una dosis «termina internado» por la velocidad en la que avanzan las cepas mencionadas y las consecuencias que generan en el cuerpo humano en tan poco tiempo. Esta advertencia es tomada por el gobierno, quien aún no tomó ninguna medida restrictiva a nivel país aunque si las provincias están aplicando las suyas por cuenta propia.

