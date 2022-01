Mica Viciconte compartió un tierno video de Luca, el bebé que crece en su panza, dando sus primeras patiditas. Recostada y con buena parte de su cuerpo al descubierto, la pareja de Fabián Cubero compartió los primeros movimientos de la criatura que viene en camino.

Embarazada de casi seis meses y feliz con la etapa que le toca vivir, Mica compartió con sus seguidores de Instagram las imágenes del movimiento corporal que le genera su primer varoncito, Luca. “Se empieza a mover, qué lindo poder sentirlo”.

Emocionada, Viciconte está concretando su ansiado sueño a cinco años de amor con el jugador de fútbol al que le planteó, desde un principio, que ella quería ser madre. “Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó…”, contó Mica, sobre el momento en que arreglaron con Fabián empezar a buscar un hijo.

“La emoción más grande fue cuando supimos el sexo del bebé. Lo conocimos por un examen genético. Yo como primeriza quería saber todo y me enteré del resultado por teléfono”, recordó Viciconte.

“Salimos de una reunión y subimos al auto. Le dije a Fabián que tenía que ponerle un audio del médico y le agarró el mismo susto que a mí cuando vi que me llegaba un mensaje del médico. Pero cuando escuchó que era varón, juro, nunca lo ví así a Fabi. Llorando a más no poder”, compartió Mica, quien fue destrozada por el ex Masterchef Celebrity, Gastón Dalmau.

MICA COMPARTIÓ LAS IMAGENES DE LAS PRIMERAS PATADITAS DE LUCA

“El tema del nombre lo resolvimos en diez minutos. Si bien yo quería una nena, no tenía definido un nombre. Pero siempre me gustó Luca para varón. Además, creo que va muy bien con el apellido Cubero. Le propuse el nombre a Fabián y también le consulté si quería ponerle un segundo nombre o cambiar ese inclusive. ´Me encanta Luca. Vamos con ese´, me dijo”, finalizó Viciconte, quien se caracteriza por una fuerte personalidad.