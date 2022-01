Nace otro multimillonario en la Premier League. El fondo de inversión Sport Republic es el nuevo accionista mayoritario del Southampton, según la confirmación del propio club en las redes sociales.

Detrás del fondo se encuentra el magnate serbio de la televisión por cable, Dragan Solak. El hombre de 57 años es un desconocido en el mundo del fútbol y su fanatismo es por el golf.

La operación por el club del sur de Inglaterra se hizo en 120 millones de euros por los títulos del empresario chino, Gao Jinsheng.

La palabra del nuevo dueño, Solak. “Tiene un gran equipo de gestión, excelente desarrollo del talento, equipos talentosos que juegan un fútbol atractivo y una base de aficionados entregada (…) Estamos encantados de poder completar esta compra como un primer paso hacia la ejecución de nuestra estrategia de inversión. Southampton será el pilar de la organización que planeamos construir”.

A new era at #SaintsFC 😇

We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2022