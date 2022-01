A pesar del glamour, de las comodidades, de todo el brillo que emana Miami, Stefi Roitman y Ricky Montaner eligieron otro destino para cumplir el sueño de su boda. La velada más anhelada ocurrirá el venidero sábado, pero lejos de esas cálidas tierras norteamericanas.

La influencer y el cantante residen en esa ciudad de Estados Unidos, al igual que el resto del enorme clan Montaner. En ese aspiracional lugar del mundo vivirán su historia juntos, con los proyectos que elucubrarán a futuro, con todo lo que les deparará el destino.

Increíblemente, Stefi y Ricky no se jurarán amor eterno en Miami, sino que lo harán en Argentina, más precisamente en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Exaltación de la Cruz. Probablemente quisieron aprovechar los beneficios del cambio del dólar.

La expectativa crece en el aire porque el fiestón se desarrollará el sábado, en un campo kilométrico, que dispone de todos los lujos para un evento de magnitud sideral. Ahí darán el sí Roitman y Montaner, delante de más de 400 invitados.

Claro que algunos famosos que incluyeron en su lista no se apersonarán, dado que Susana Giménez ya avisó que no va a acercarse por miedo a un contagio de coronavirus, así como Marley y Lali Espósito no pudieron cuadrar sus agendas por encontrarse en el exterior.

En todo esta montaña de parafernalia, en Intrusos se animaron a revelar el monto que invertirán los tortolitos para organizar semejante evento. Maite Peñoñori señaló: “El salón peladito cuesta 600 mil pesos, sin cubierto, sin nada. Y el cubierto me dijeron que sale de 20 mil pesos para arriba. Van a tocar varias bandas en vivo y van a tener varios DJ muy tops pero rotativos”.

Con un poco de matemática avanzada, Rodrigo Lussich se lanzó a sacar cuentas y gritó la cifra millonaria: “Osea que la boda podría estar en 18 o 20 palos, 20 millones de pesos por debajo de las patas”. Un aproximado a un millón de dólares.