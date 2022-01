¨A pedido del vicepresidente de la Honorable Legislatura de la provincia, Regino Amado, y del deporte que nos convoca, en este caso el Voley, se va a realizar en la provincia un torneo de gran envergadura con la presencia de los clubes más importantes del país y de referentes internacionales de este deporte a partir del 26 de enero y durante 7 días¨, explicó Banegas.

Y continuó: ¨Esta reunión tiene como objetivo anticiparnos al cumplimiento de todos los protocolos sanitarios correspondientes para la realización de este gran evento, de manera que podamos seguir cuidándonos entre todos. Queremos tener todo previsto, por ello, las distintas áreas del gobierno ya se reunieron para acondicionar el club donde se van a realizar estas jornadas deportivas¨. Al mismo tiempo, el referente contó que cuentan con la colaboración del Ente de Turismo y el Ente de Infraestructura, ya que es una actividad que se filmará a nivel nacional.

¨El ministro de Salud ya dispuso un coordinador en lo que respecta a lo sanitario, de manera que nuestro vínculo para la organización sea directo, se puedan realizar los controles correspondientes, se disponga un protocolo definitivo para los equipos en los distintos hoteles que los recepcionarán y las diferentes burbujas que se van a determinar¨, indicó el secretario de Deportes.

En tanto, aseguró que considera importante poder definir estos protocolos: ¨El mundo sigue andando y el deporte no queda exento, por eso, lo que sí tenemos que asegurar son los mecanismos para funcionen las medidas de prevención que dispondrá el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, si los jugadores no están vacunados o no cumplen con los protocolos nacionales, no pueden formar parte de los equipos, de manera tal que nosotros vamos a ser estrictos en la realización de los PCR y de proveerles un ambiente cuidado¨.

Por último, Banegas adelantó que en este evento al ser libre y gratuito, se va a solicitar obligatoriamente el Pase Sanitario: ¨ También se van a realizar controles y sanitización constantemente en las instalaciones entre partido y partido, por eso creemos que es un trabajo importante el que tenemos que hacer para cuidar a los tucumanos y a los visitantes¨.

Fuente: MSP