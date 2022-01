“Vacunarse y cuidarse es lo que les pedimos desde el Ministerio de Salud”, expresó hoy el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, durante las visitas que realizó a los nodos de vacunación Fanzolato y el vacunatorio de la Familia.

El vacunatorio de la familia está dirigido y destinado a aquellas personas que tienen alguna discapacidad o alguna alteración en su inmunidad, como por ejemplo una persona que está en diálisis, trasplantada o con alguna enfermedad que los inmunodeprime ya que no puede estar con otras personas por su alta la posibilidad de contagio”, explicó el ministro.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria contó que el nodo del vacunatorio de la familia tiene un excelente funcionamiento e indicó que el mismo está a cargo de los nodos itinerantes, como el de plaza Independencia, además coordina las visitas a los domicilios para aquellas personas que están con alguna discapacidad o con alguna alteración en su movilidad.

En la oportunidad, el ministro destacó que en la provincia la mayor parte de la población está vacunada y continúan completando sus esquemas: “Gracias a esto y a que tenemos todos los nodos habilitados, no tenemos la cantidad de casos que deberíamos tener en las camas críticas. Vemos que hoy tenemos casi 2.000 casos en un solo día y a pesar de eso nuestras camas siguen con una ocupación de no más del 30 por ciento”.

En tanto instó a la población a seguir vacunándose, ya que indicó que es fundamental para no hacer un cuadro grave y fallecer. Por otro lado, pidió seguir con los cuidados como el uso del barbijo, evitar estar en lugares cerrados con otras personas y por supuesto guardar la distancia e higiene de manos. “Con estas recomendaciones que venimos diciendo, desde el comienzo de la pandemia, es fundamental para no contagiarnos y no contagiar a otros, porque a veces somos portadores del virus sin saberlo y contagiar a una persona vulnerable”.

Por su parte, Sandra Rosales, enfermera del vacunatorio de la Familia e integrante de la Brigada de Vacunación, contó que en el vacunatorio de la familia están vacunando a 120 personas por día aproximadamente. En las visitas a domicilios hacen de 12 a 20 personas por día y en los nodos itinerantes de 500 a 600 por día. “La población está tomando conciencia y esperemos que siga así”.

Por último, la directora del Área Operativa de Yerba Buena y fiscalizadora del nodo Fanzolato, Claudia Lanús de Dulac, manifestó que lo que están ofreciendo a la comunidad son todas las vacunas contra el covid-19 para que todos puedan completar sus esquemas, independientemente de su edad. “Las personas tienen que llegar con su carnet y DNI sin necesidad de sacar turnos. Estamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas, es el horario de verano, y estamos funcionando sistema peatonal con cuatro núcleos de vacunadoras por lo que es bastante rápido porque en cada núcleo entran 20 personas”, sostuvo, a la vez que resaltó el aumento de demanda por parte de la población: “El lunes tuvimos a 880 personas y hoy cerca de 900, por lo estamos bastante contentos ya que la gente se está acercando a completar sus esquemas y muchos por su primera dosis”.

