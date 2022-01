Ya se dijo cuando llevaron allí a Felipe Pettinato después de sufrir un brote psicótico que incluyó una agresión a buena parte de su familia. “Cuando un famoso es internado de urgencia en el Pirovano es porque hay alguna cuestión anímica, psicológica o psiquiátrica dando vueltas en el medio”. En una habitación de ese hospital transita estas horas Thelma Fardín, quien debió ser trasladada con premura tras sufrir un cuadro de estrés.

La situación de la actriz, vale la aclaración, es completamente diferente a la del muchacho. No se trata de comparar o igualar los acontecimientos: según las primeras informaciones sobre su cuadro de salud, brindadas por Pampito en el programa que conduce Carmen Barbieri todas las mañanas en el canal CiudadMagazine, Thelma fue conducida al centro asistencial por presentar un cuadro de “intoxicación medicamentosa”.

“Nos ha llegado a la mesa de trabajo una información de último momento”, adelantó el periodista ante el asombro de Carmen y de Estefi Berardi, la otra panelista del ciclo y quien viene de recibir un fuerte reto de la comediante adelante de todo el mundo. “Estamos tratando de confirmar esto porque es muy fuerte, así que lo vamos a decir con mucho cuidado”, agregó el colega, cuyo apellido es Perelló Aciar.

Obviamente, Carmen quiso saber de qué se trataba. “Esto pasó el lunes a la noche. Es algo muy delicado. Lo que nos están informando es que Thelma Fardín sufrió una intoxicación medicamentosa y la madre tuvo que llamar de inmediato al Same, que tomó intervención y decidió trasladarla al Hospital Pirovano. Allí se encuentra internada, aunque lo primero que nos dicen es que su cuadro no sería de gravedad. El tema está judicializado, y será la justicia la que informe o no los detalles de lo sucedio. El que actúa es el fiscal Campagnoli”, definió el muchacho. “Me costó dar la noticia, lo conversé con la almohada toda la noche, porque a mi me llegó ayer a la tarde. Lo dije porque no estoy informando nada malo”, le contó Pampito a Pía Shaw, ya por la tarde, en el programa El Espectador de la CNN Radio.

“Pobre esta chica, cómo no va a estar afectada con todo lo que le pasó, y con todo lo que debió atravesar ella en las últimas semanas”, se apiadó Carmen, recordando que Fardín prestó declaración en la causa por violación -cuando ella era menor de edad- que inició contra Juan Darthés. Al verse acorralado por la justicia, el actor se escapó a San Pablo, Brasil, donde vive desde entonces. Además de estar en un lugar donde no sufre la condena social que lo perseguía en la Argentina, también estiró los tiempos del juicio.

Poco antes, además, Fardín había blanqueado su romance con Camilo Vaca Narvaja, un muchacho que parece “especializarse” en seducir mujeres con alguna relación con lo mediático ya que fue pareja de Florencia Kirchner, la hija de Cristina y Néstor Kirchner, y de Julieta Ortega. En algún momento se habló de una “Icardiada” de Fardín, lo que fue desmentido por todas las partes.