ARIES (21 marzo – 20 abril)

Estás necesitado de compresión y consuelo. Físicamente te encuentras fuerte, y tienes bastante apetito, pero no sabes por qué no asoma la alegría que te caracteriza. Todo esto te hará reordenar tus intereses. Dificultades con la administración de la casa.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Eres eficaz y perseverante por naturaleza, por lo que no debes desconfiar de tu valía si las cosas no te van como querías en tu ámbito profesional. Analiza tu situación y tal vez descubras que no estás en el lugar adecuado y es momento de abrir nuevos horizontes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Debes crecerte ante las pequeñas dificultades que encuentres en el trabajo o en la actividad que realices, de lo contrario tus adversarios olfatearán tu debilidad y aprovecharán para atacarte. Mucho tacto en las cuestiones de amor.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

El dinero de esa reparación de automóvil te va a desajustar las cuentas que habías hecho en el último mes. Tendrás que abandonar un plan muy apetecible,…pero en pocas horas lo agradecerás, porque encontrarás una alternativa mucho más emocionante, y sobre todo más barata.

LEO (23 julio – 22 agosto)

A veces tu manera de hacer las cosas puede resultar poco generosa; busca la forma de rectificar lo antes posible, y explicar cómo es tu forma de ser, sobre todo en el trabajo. Tu pareja se muestra algo confundida y deberías aclararle algunas dudas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

En el terreno amoroso es mejor que te tomes las cosas con calma y seas más realista. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que todavía no se han producido.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tendrás tiempo para reflexionar sobre tus problemas en el trabajo, tal vez actúes de una forma demasiado crítica con tus superiores de acuerdo a la capacidad de cambio de la que disfrutas. Tendrás que esperar tu momento.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Mantendrás unas muy buenas relaciones con tu pareja y si los tienes, con tus hijos. Tu ambiente familiar se verá muy relajado y gratamente compensado después de estos días de tanta agitación familiar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Por fin la actividad laboral va a entrar en un periodo de normalidad que te va a permitir dedicar más tiempo a tus aficiones personales. Las salidas con los amigos te gratificarán lo suficiente como para proponerte repetirlas más a menudo. Es el momento de planificar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Vives momentos de felicidad porque eres correspondido por las personas que amas. Pero los días de diversión y alegría no deberían empañar tu atención a otras personas cercanas que lo están pasando algo mal.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Una discusión familiar, aunque poco importante, puede servirte para afrontar los problemas diarios de una forma un poco más constructiva. No te cuesta demasiado ser flexible, errar es humano y rectificar, propio de sabios.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Te apetecerá confraternizar, estar con los que más quieres y ayudarles a superar problemas. Es un buen momento para ello: tu vida social estará muy activa, y tu capacidad para conectar a la gente ente sí, más desarrollada de lo habitual.