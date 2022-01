Nicolás Cabré es al actor al que más se le conocen las parejas porque siempre optó por relacionarse con mujeres del medio, sobre todo actrices y modelos. El actor estuvo de novio con Sabrina Carballo, Celeste Cid, Agustina Cherri, Flor Torrente, Soledad Fandiño, Eugenia Tobal, la China Suárez (con quien tuvo a Rufina, su única hija hasta el momento), Sofía “Pelusita” Savoy, Ailén Bechara, Josefina Silveyra, y la última en la lista, por ahora, es Laurita Fernández.

Sin dudas ha logrado una exitosa carrera, pero a pesar de ser una persona pública nunca fue de mostrar nada de su vida personal y menos hablar de sus sentimientos. De hecho, en el ambiente se lo conoce como un chico de pocas palabras. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con unas declaraciones sobre su intimidad, donde pudo abrir su corazón y manifestar lo que está atravesando luego de cortar su relación con la conductora y bailarina.

Con Laurita se conocieron cuando ambos compartían la obra de teatro Sugar, y si bien al principio las cosas venían bien y se animaron a la convivencia. Después de algunas idas y vueltas, decidieron ponerle fin a su relación hace unas semanas. Con tanto historial de rupturas, el actor se animó a hablar por primera vez, en No es tan tarde (Telefe), sobre cómo se siente al momento de terminar una relación y reconoció sus errores.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, dijo. Además, agregó que para él cuando algo se termina “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho… hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”.

En este sentido, el actor confesó que la ruptura con la conductora le duele, pero entiende que es un proceso por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima… pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, siguió.

“La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos… pero es así”, dijo y cerró con una frase que muchos adjudicaron a su presente: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Por su parte, días atrás Laurita Fernández había expresado: “Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí… Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien”.

Muy contenida por su familia y sus amigos, Fernández advirtió que el trabajo también es fundamental a la hora de superar este difícil momento. “Que esta semana haya aparecido esta participación para mí fue clave porque bailar me encanta, es lo que más me gusta hacer y estuve todos los días con la cabeza en eso, con el cuerpo dolorido y me hizo bien”, comentó quien no quiso confirmar si su distanciamiento es definitivo o simplemente se trata de un impasse como las veces anteriores.

Si bien la propia protagonista no quiso dar detalles de esta nueva ruptura, sí lo hizo Yanina Latorre quien aseguró estar al tanto de las verdaderas razones que llevaron a la pareja a separarse otra vez. “Son cosas que se van repitiendo, pero no hay nada grave, ni terceras personas en discordia”, reveló la panelista desmintiendo una posible infidelidad.

Fuente: TELESHOW