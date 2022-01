El expresidente de la Nación, Mauricio Macri retuiteó un mensaje que incluía las causas por las que no habrá un acuerdo con el FMI. Los tweets fueron plasmados por el economista rosarino, Luciano Laspina, que manifestó críticas respecto al plan económico del Frente de Todos, para llevar a cabo el acuerdo con el organismo internacional: «No hay un plan». Aparte, insistió con la idea de que el gobierno de Alberto Fernández es el que más déficit dejó.

En su cuenta de Twitter, Laspina compartió un mensaje en el que comenzó criticando el desempeño de Martín Guzmán: «El único mensaje que dejó la reunión de Martín Guzmán con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI. En mi opinión, no porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento». Esto fue reposteado por Mauricio Macri en sus redes.

El único mensaje que dejó la reunión de @Martin_M_Guzman con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI. En mi opinión, no porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento. Abro hilo: — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 6, 2022

Por eso es el gobierno con el mayor ritmo de endeudamiento desde la recuperación de la democracia, muy por encima de @CFKArgentina y @mauriciomacri pic.twitter.com/CzqeQy5QBO — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 6, 2022

Por esta razón será muy difícil lograr un acuerdo con el @IMFNews y mucho menos sacar a la Argentina de la larga estanflación que instaló el gobierno de @CFKArgentina. Porque falta un plan de crecimiento, no porque falta un plan de ajuste. — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 6, 2022

«El déficit primario inercial (si el gobierno no hace nada) para 2022 es de 5% del PIB. Esa es la bomba fiscal que armaron en estos dos años. Del equilibrio en 2019 a -5% hoy. Y desde allí parten los ajustes. Llegar al 3% (sin aceleración inflacionaria) es un esfuerzo enorme», prolongó su análisis Laspina, que ya había sido respaldado por el expresidente en otras oportunidades.

«Por eso es el gobierno con el mayor ritmo de endeudamiento desde la recuperación de la democracia, muy por encima de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner», justificó el analista rosarino, en un mensaje que ya había colocado hace un mes y remarcó que «ante esta tragedia fiscal el gobierno sólo propone una corrección «por la vía del crecimiento». Pero eso es exactamente lo que no tienen. Un plan de crecimiento».

Por último, prolongó este mensaje al remarcar que «el modelo kirchnerista castiga el empleo, la inversión y las exportaciones de manera sistemática». Concluyó sus mensajes redactando: «Por esta razón será muy difícil lograr un acuerdo con el Fondo Monetario y mucho menos sacar a la Argentina de la larga estanflación que instaló el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque falta un plan de crecimiento, no porque falta un plan de ajuste».

Fuente: El Intransigente