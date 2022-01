1- Martín Guzmán trazó un panorama respecto de a qué se expuso la Argentina con el acuerdo que la gestión de Mauricio Macri alcanzó en 2018: controles del FMI.

2- El país debe elevar informes vinculados con el sendero fiscal, el de las reservas internacionales y el financiamiento monetario de la política fiscal.

3- Cada tres meses viene una misión del organismo a revisar si se cumplieron los criterios de desempeño, que luego son analizados por el directorio del FMI.

4- La revisión se hace hacia el pasado (compromisos asumidos en el programa) y hacia el futuro (viabilidad de su implementación).

5- Si no se cumplen las metas, se piden dispensas por no cumplimiento (“waivers”), cuando la información para evaluar no está disponible o se requiere más.

6- Sostener este esquema de controles es clave para que se desembolsen recursos y así abonar el préstamo que se tomó durante la gestión Macri.

7- Según el titular de Economía, en la evaluación pos programa Stand By 2018, no se logró cumplir ninguno de los objetivos establecidos en el acuerdo.

8- Los cuatro pilares eran restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables, reducir la inflación y bajar tensiones en la balanza de pagos.

9- Guzmán explicó que cuando Fernández asumió en 2019 el perfil de vencimientos del sector público eran pagos por U$S 23.000 millones para 2020.

10- Para el año que pasó fue de casi U$S 25.000 millones y de unos U$S 32.000 millones para 2022 y 2023, detalló el ministro de Economía de la Nación.

11- Admitió que el único punto de acuerdo con el FMI es que el ritmo de crecimiento de las reservas sea de entre U$S 3.000 y U$S 4.000 millones por año.