Alberto Fernández, presidente de la Nación, y Martín Guzmán, ministro de Economía, recibieron a gobernadores de todo el país para darles a conocer en detalle como están las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El único ausente fue Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, quien «le clavó el visto» al ministro en un WhatsApp que le envió.

Según informó NA, el jefe de la cartera de Economía le escribió al funcionario de la Ciudad de Buenos Aires para que asista el encuentro porque consideraban que su presencia era importante en la reunión, tal y como hizo con los demás mandatarios, aunque el mencionado no le contestó. A su vez, «no se activaron otros canales» de comunicación con el dirigente según detallaron.

De esta manera, las diferencias entre Larreta y el Gobierno Nacional se agrandaron una vez más puesto que esta historia viene repetida del encuentro por el Consenso Fiscal 2022 en el que todos los gobernadores asistieron menos el jefe de gobierno porteño que no quiso reunirse con al máximo mandatario de nuestro país además de que está en contra del aumento de impuestos, o al menos eso dice, a pesar de que haya aplicado incrementos en junio del 2021 en casi todas sus tarifas.

Respecto a las negociaciones con el organismo internacional, se busca lograr evitar el próximo pago por 730 millones de dólares porque recientemente se desembolsaron casi 19.000 millones y aún no recaudaron el dinero aunque reconocen que «están cerca» de lograr el acuerdo que intentan ya que esta reunión fue, principalmente, para notificar como está el diálogo con el FMI.

En concreto, la imagen de esta tarde fue un país «unido» en el tema deuda externa en el que gobernadores, más allá de su ideología política, se interesaron en lograr un acuerdo favorable para el país que no profundice la crisis a excepción del funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, quien no asistió ni respondió a la invitación en un hecho que no es curioso pero si llamativo por el contexto.

Fuente: El Intransigente