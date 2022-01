Hace algunas semanas, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann estuvieron en boca de todas las redes sociales y los portales de noticias porque supuestamente la pareja que integran estaba en crisis.

El rumor lo inició el periodista Pampito, mas inmediatamente ambos protagonistas desmintieron la posibilidad y anunciaron que estaban en un gran momento: “Estamos juntos y bien”, declaró en su momento la humorista.

Pese a ello, después de aclarar la situación todo quedó en el olvido. Aunque para la familia no fue tan difícil la situación. “No me resulta nada cómodo verme en una noticia que no tenga que ver con mi trabajo. Incluso iba a buscar a mis hijos al colegio y sentí mucha verguenza. Es raro que se hable de vos”, declaró Dalia en una entrevista con Mitre Live.

“¿Viste que están diciendo que papá y mamá se separaron?”, dijo uno de sus hijos después de enterarse por uno de sus compañeros de colegio que supuestamente sus padres estaban atravesando un proceso de separación. “Eso fue lo raro de la situación, que mis hijos no entendían que estaba pasando”, admitió Gutmann durante la charla.

Por otro lado, comentó que el episodio fue muy incómodo y que ni siquiera lo hablaron con su pareja: “Con Sebas ni hablamos de este tema, como que lo ignoramos. Ni con la terapeuta lo comenté. Hice como que esta noticia nunca pasó. Si alguien quiere decir que diga lo que quiera pero lo importante es la verdad”, declaró.

Ante esto, el periodista Juan Etchegoyen le preguntó si de verdad la pasó mal y ella no dudó en confirmarlo: “Sí, la pasé mal…Hubo una parte linda que fue la de darme cuenta que a la gente le gusta que estemos juntos. Me llegaban mensajes a las redes sociales pero no quería leer ningún portal de noticias. Veía que había una cosa de apoyo a la pareja que era muy tierna”, finalizó.