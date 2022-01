El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobará la semana que viene la convocatoria y los reglamentos de las elecciones de jueces y abogados que deben completar el organismo antes del 15 de abril para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la actual integración del organismo.

El Consejo avanzó en la redacción de los reglamentos transitorios para estos comicios con plazos especiales atento al poco tiempo para su organización. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el martes próximo, a las 11 horas, se reunirá la Comisión de Reglamentación y después el plenario para aprobarlos. Con eso las asociaciones de jueces y abogados que deben hacer las elecciones quedarán en condiciones de empezar su armado.

Una de las novedades de esos reglamentos es que el representante del estamento de los jueces será una mujer. Así lo acordaron las tres listas que integran la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJ) para respetar el cupo de género ya que los actuales tres integrantes son hombres. Será una jueza de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires.

Hubo una propuesta de la agrupación Compromiso Judicial para que haya una lista única con una mujer de consenso. Pero las listas Bordó y Celeste se opusieron. Así cada entidad llevará su boleta de candidatas.

Por su parte, el proyecto de reglamento para abogados dice que pueden ser hombres o mujeres los candidatos. Los dos representantes actuales de la abogacía en el Consejo con hombres.

La Corte Suprema declaró el 16 de diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales, porque no respeta el equilibrio que debe existir entre los estamentos políticos (hoy siete representantes) y los técnicos (seis) que fija la Constitución Nacional. El máximo tribunal le pidió al Congreso Nacional que dicte una nueva ley que recomponga el equilibrio y le dio al Consejo 120 días corridos para adecuarse con la nueva norma o vencido el plazo debe volver a su anterior integración de 20 miembros. Ese plazo vence el 15 de abril, si no, desde el 16 todo lo que resuelva será nulo, marcó el máximo tribunal.

Los siete consejeros que deben ingresar para completar los 20 son: un juez, dos abogados, un diputado, un senador, un representante de los académicos y el presidente de la Corte, Horario Rosatti. El juez y los abogados deben ser elegidos en elecciones. Los encargados de esos comicios son a Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la AMFJN.

Tanto en el Consejo como en las entidades coincidieron que los plazos que dio la Corte Suprema son exiguos. Pero la FACA y la AMFJN señalaron que van a avanzar en su organización. El CPACF informó que le resulta imposible hacerla.

Para esas elecciones se necesita un reglamento especial. La Secretaría General del Consejo comenzó a trabajar en su elaboración a fin de año y la semana que viene lo aprobará. Allí se establecen los plazos y los modos para la convocatoria, la confección de los padrones, la junta electoral, las listas, entre otros puntos de la organización. Los comicios todavía no tiene fecha pero los reglamentos establecen que deben ser antes del 5 de abril para los abogados y del 8 de abril para los jueces.

Infobae preguntó qué pasará si las entidades, sobre el CPACF que dijo que no puede hacerlas, no llegan a cumplir con las elecciones. “Nosotros hacemos nuestra parte que es aprobar los reglamentos y avanza, ellos deben hacer lo suyo. Si no se puede se verá”, fue la respuesta de uno de los consejeros.

Ante la dificultad de las elecciones todos coinciden que en rigor la mejor salida al fallo de la Corte Suprema es que el Congreso sancione una nueva ley. Por eso el Consejo le envió una nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que convoque a sesiones extraordinarias para que el Parlamento discuta el tema. También le informó a Cristina Kirchner y a Sergio Massa, titulares del Senado y de Diputados, sobre la situación que atraviesa el organismo.

En el Congreso hay proyectos del oficialismo y de la oposición que son similares y de los dos sectores coinciden que las diferencias se pueden saldar fácilmente si hay voluntad política. La dificultad es que se puede poner en marcha el nuevo Consejo que apruebe el Parlamento antes del 15 de abril porque en ese caso también requiere de elecciones de los estamentos de jueces y abogados. En ese caso, lo que se piensa es que la ley tenga una cláusula transitoria que permita la continuidad del Consejo de 13 hasta que entre en vigencia el nuevo.

Fuente: Infobae