ARIES (21 marzo – 20 abril)

El diálogo con tu pareja debe ser prioritario si te interesa llevar una relación tranquila. Vuestros puntos de vista suelen ser dispares, pero acostumbran a llevaros el mismo lugar, de forma que acortaréis el trecho dialogando.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Mal día para todo lo que tenga que ver con fiestas o amigos. Es mejor que hoy te quedes un poco al margen de planes multitudinarios y que te dediques a actividades más solitarias. Tienes mucha fuerza de voluntad para imponerte una rutina en el trabajo, pero hoy conviene que la abandones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Debes evitar los nervios y mostrarte más paciente con tu familia o amigos si las cosas no salen como tenías previsto. Si aumenta tu fama de cascarrabias, puedes acabar más solo de lo que deseas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Inicias un período muy próspero en lo relacionado con la economía; disfrutarás de un dinero extra que te servirá para cerrar cuentas pendientes y para algún que otro capricho. En lo sentimental, las cosas funcionan tan bien como siempre. Vigila el sobrepeso.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Las cuestiones sentimentales han dado un giro en los últimos días. Necesitarás más tiempo para madurar los sentimientos que se han instalado en tu mente, pero la cosa promete…

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Tus dotes para la organización serán fundamentales para un debate familiar en torno a cuestiones de patrimonio, en la que será necesario poner orden para avanzar en un asunto que os beneficiará a todos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Has tomado una decisión que te permitirá disponer de tiempo libre para dedicarte a tu formación y a tu familia. Aunque te cueste acostumbrarte a tu nueva vida, en el futuro saldrás ganando. Controla los gastos si te quieres ir de vacaciones.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Tu forma física se resentirá un poco debido a los excesos de los últimos días. La forma física te será necesaria para recomponer también tu estado psíquico, así que ponte a tono cuanto antes, si hace mal tiempo, con ejercicios en la casa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Buen momento para iniciar proyectos de estudios o profesionales; te sentirás muy abierto a cualquier plan que despierte tu curiosidad. Deberías salir más de casa para divertirte y desconectar de tus problemas. Prepara una escapada, y diviértete.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Hoy los astros se ven inundados por las lluvias que no cesan en tu parcela mental relacionada con los sentimientos. No levantan las nubes en ese aspecto y es que es época de lluvias. No te preocupes, todo crece más fuerte después de beber el agua que le brinda la naturaleza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Es el momento de ceder en determinados asuntos de tu trabajo que hasta ahora tenías muy controlados. Las nuevas situaciones en tu entorno aconsejan una retirada táctica para tomar impulso y ganar mejores posiciones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Te verás en la obligación de solucionar unos problemas familiares que tienes pendientes desde hace tiempo. Tendrás que dejar todos tus asuntos resueltos para poder emplearte a fondo y sin distracciones posibles a tu nueva situación profesional.