Este viernes 7 de enero a las 22 se estrenará en la sala 3 del teatro del Sol todos los viernes de enero y febrero una comedia cargada de humor, con un eje y mensaje de inclusión, llamada “Los secretos de Cleopatra”.





Se trata de la historia no autorizada de un personaje que, con su inteligencia, poder, belleza y sensualidad, logró tener a sus pies, no solo un imperio, si no cuanto hombre se cruzaba por su camino.

Pero la historia también nos cuenta, que esto no siempre le fue fácil. En esta ocasión develaremos uno se sus más íntimos secretos, que tan solo Ella y sus asistentes conocían.

Cleopatra es, en esta obra, cómica, divertida, ágil y dramática por momentos.

Esta historia les permitirá, pasar un momento ameno y disfrutar de actores cordobeses tales como, Nicolas Arellano (La Pochi), Veronica Cabrera (Mimicha), Pablo Falcó (Raja), Nicolás Mateo (El esclavo) y Natalia Matjazic (Cleopatra), dirigidos por Francis Ortega (El Genio y el Sultan). El vestuario de Alta Moda está diseñado por Claudio Barzabal, la música fue realizada especialmente para la obra y cuenta con una escenografía impactante.

Esta obra encierra, fundamentalmente, un mensaje de inclusión y de aceptación a la diversidad de pensamientos y formas de sentir. El espectáculo esta dirigido a mayores de 16 años.

Entrada General $1500 en boleteria del Teatro y en autoentrada