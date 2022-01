Ingrid Grudke se encuentra en su ciudad natal en Misiones y aunque se muestra feliz de reencontrarse con su familia, se tomó un tiempo para asentar una denuncia.

Primero comenzó quejándose de la compañía telefónica que la dejó sin servicio e incomunicada y luego, tras el comentario de una usuaria amplió su historial de enojos y profundizó en una situación reciente que vivió tras una visita al médico.

“Me quedé sin teléfono todo el día, algo raro pasó con el servicio y por eso los saludo ahora. A mí también me pasa. Quería compartir eso con ustedes”, comenzó contando la modelo, desde Posadas.

Y continuó: “una seguidora me dijo que creía que a nosotros no nos pasaban estas cosas, pero quiero decirles que sí. Nos pasa igual que a todos. Hay temas de servicios que no se cumplen como deberían cumplirse”, agregó.

Luego profundizó un poco en lo sucedido y contó: “Me pasó hace tres semanas que fui a hacerme un estudio de sangre, que me mandó la doctora, un chequeo general y mi obra social, que la paga mi supuesto sindicato que se llama AMA (Asociación de modelos argentinas), no sé si nos ayudan o nos viven”.

“Porque en este caso se ocupa de sacarnos un 12 por ciento de todos los contratos, de todas las facturaciones, y solo nos pagan la obra social que debería ser sencillo el tema. Pero cuando fui a usar la obra social, que era la más cara del mundo por lo que nos descuentan, no la pude usar”, expresó indignada.

Ya apuntándole directamente al sindicato dijo: “No pude usar la obra social porque no estaba paga. Así que, por ahora, estoy sin obra social. Llamé al sindicato y no me atendieron. Se ve que todo el mundo está de vacaciones. Pasa, soy un ser humano como todos ustedes”, cerró.

