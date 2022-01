La pareja conformada por El Polaco y Barbie Silenzi es una de las más consolidadas en el mundo del espectáculo. Desde 2019 que están juntos y con la llegada de su pequeña hija, el amor creció aún más. Pero una broma por parte del cantante parece haber puesto en duda eso.

A través de sus redes, el ex participante de Masterchef no tuvo mejor idea que bromear con el cuerpo de su pareja. Esto sucedió porque varios seguidores de él le preguntaron si Barbie estaba nuevamente embarazada. El cantante les respondió a todos con una historia en Instagram y no dejó lugar a dudas.

Frente a estos rumores que la pareja estaría esperando un nuevo bebé, el Polaco con su humor característico y sin ninguna traba escribió: “Barby Silenzi no está embarazada, son los churros de la costa”. Barbie apenas vio la publicación no tardó en responder. La bailarina reposteó la historia en su perfil y le añadió un corazón, mostrando su aprobación y su complicidad.

Este juego interno entre los dos demostró que las cosas están más que bien en la pareja y que siguen disfrutando de la compañía del otro. Pero fueron sus seguidores quienes se sorprendieron por este comentario del cantante con respecto a Silenzi.

Algo que recordar es que Barbie fue madre hace poco más de un año. La pareja recibió a su primera hija juntos, Abril, en junio del 2020.

Actualmente ambos se encuentran disfrutando de sus vacaciones, luego de un año laboral bastante. Entre las grabaciones de “La 1-5/18” y su participación en “ShowMatch: La Academia”, la pareja decidió pasar su descanso de verano en la playa, junto a su pequeña hija.