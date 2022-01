Horas después de que la ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, negara haber perseguido a sindicalistas, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, salió a cruzarla: “Se victimiza y era la jefa de la banda de la mesa judicial de la Provincia”.

“María Eugenia Vidal se victimiza, aparece como una inocente como cuando hablaban de Heidi, cuando era la jefa de la banda de la mesa judicial de la Provincia. Tardaron varios días en coachearla para que aparezca así, como un angelito. Así y todo no puedo dar explicaciones satisfactorias”, criticó Caamaño.

“Dice que no tenía contacto con la AFI, pero no dijo porqué entonces tenía un teléfono encriptado que le había dado la AFI y pagaba la AFI. Me parece que han quedado muchas cosas en el aire”, agregó la interventora de la AFI en diálogo con el programa “Pasaron cosas” de Radio con vos.

“En la época macrista se entregaron 120 teléfonos encriptados, de los que la mitad aproximadamente eran para amigos del macrismo porque los tenían Daniel Angelici, el abogado de Macri, Duran Barba, Vidal, Conte Grand, que no entendemos por qué, Garavano”, añadió la funcionaria.

Sobre el encuentro filmado en el Banco Provincia, donde participaron algunos funcionarios provinciales como el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; empresarios de la construcción e integrantes de la AFI del macrismo, Caamaño le contestó a Vidal, que acusó al oficialismo de influir en el escenario político con la difusión del video.

“Cuando apareció el video y vimos que eran funcionarios de La Plata, pensamos que era en el Banco Provincia de La Plata. Al principio tampoco había visto que había tres funcionarios de la AFI”, explica Caamaño.

A su vez, al despegar la aparición del video con una cuestión del escenario electoral, hace una curiosa revelación: “Este video si hubiese aparecido antes de las PASO, por supuesto que lo hubiese presentado, y nos hubiese ido mejor. Ella habla de preelectoral y es postelectoral porque las elecciones ya pasaron y se supone que este es un año tranquilo, y que en enero no pasa nada”.

Además, dio su versión sobre el encuentro del video: “Este fue un disco en desuso que se quiso reutilizar y cuando se probó para ver si funcionaba en ese momento se dieron cuenta de que había un archivo. Me avisaron y les dije que se fijaran de qué iba”.



Cristina Caamaño, interventora de la AFI llama “Comodoro PRO” a los tribunales de Comodoro Py. Foto: Federico López Claro

Y aclaró: “Esas cámaras las puso la AFI, lo que presentamos en la Justicia es un back up, o sea que el original se lo llevó alguien y eran cámaras sin cable que adentro tienen una memoria. Seguimos teniendo disco que todavía no vimos”.

“A muchas computadoras pusimos discos nuevos y los viejos los sacamos y los dejamos para que tecnología los vaya viendo, pero de a poco. Pueden aparecer más, como tal vez sea la única grabación que hay “, destacó la interventora de la AFI.

Sobre la posibilidad de que el video sea por una guerra de espías interna de Juntos por el Cambio, Caamaño dijo: “Apareció en una oficina, no sé si algún pillo lo colocó, no lo sé. Lo que declaré es que me avisaron de esto e hicimos la denuncia. Son tres edificios, más el resto, es como lo que apareció del ARA San Juan, nos otra pidieron información desde Mar del Plata y apareció”.

“No puedo descartar que aparezcan otras cosas o que algún agente que está de época anterior lo haga aparecer, no lo puedo descartar ni confirmar”, concluyó Caamaño.

Las explicaciones de Vidal

La exgobernadora bonaerense y actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que no creó una mesa judicial para perseguir a sindicalistas, tal como denunció la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Quiero transmitirle a la gente que en mi gobierno no hubo mesa judicial ni causas armadas a sindicalistas ni a nadie. Todos los que se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia. Incluso ‘Pata” Medina o Balcedo tuvieron causas mucho antes de que yo asumiera. Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar de victimario a victima”, afirmó Vidal en diálogo con LN+.

Fue la primera vez que la ex mandataria bonaerense habló sobre el tema luego de que se difundiera un video en el que se ve a funcionarios provinciales, empresarios de la construcción y espías en una reunión que, según la denuncia presentada por la AFI, buscaba impulsar el armado de causas judiciales contra Juan Pablo “Pata” Medina, secretario general de la UOCRA de La Plata.

En ese video, grabado de forma ilegal, se escucha al ministro Villegas, decir: “Si yo pudiera tener, y esto lo voy a desmentir en cualquier parte, una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría”.

Al respecto, Vidal señaló: “Quiero repudiar la expresión del ministro Villegas sobre la Gestapo. Repudiable. Él pidió disculpas y lo hizo en privado y en público”.

Y agregó: “La reunión fue ilegalmente grabada, porque hay gente del servicio de inteligencia lo tiene que explicar la gente de la AFI en sede judicial”.

Además aseguró que no tenía conocimiento del encuentro. “Me enteré por los medios y por eso me demoré en responder”, afirmó.

Luego apuntó contra el oficialismo: “Hay intencionalidad política en la presentación del vídeo. El kirchnerismo no puede explicar sus causas. Hay una segunda intención de mostrar que somos todos iguales, y no somos todos iguales. Por empezar yo doy la cara y no me escapo y voy a dar todas las explicaciones”.

LM