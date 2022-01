La sitcom Casados con Hijos sigue presente en la televisión con la reiteración de sus exitosos capítulos en la pantalla de Telefe. En una entrevista de Florencia Peña en su programa donde conduce Flor de Equipo con Marcelo de Bellis, quien personificaba a Dardo Fuseneco, develó el misterio del origen de una de las frases más conocidas del programa: “Si sos Dardo o María Elena, pasá”.

Cuando reciben en el móvil a De Bellis, la conductora y su ex compañera en la ficción, le dice: “Si sos Dardo o María Elena, pasá”, a lo que el actor le responde: “¿Quién inventó esa frase? Fue Flor”. Luego Marcelo dio más detalles del latiguillo que se convirtió en un clásico: “La escenografía era muy grande y Guillermo dice chicos cada vez que toca el timbre me hacen ir a la otra punta y Florencia muy displicentemente dice no se hagan problema yo voy a decir si son Dardo o María Elena pasen, y ahí quedo la frase”.

Peña le recordó al actor que se han hecho hasta alfombras con la famosa frase, lo que él le responde que de hecho tiene dos en su casa y concluye: “Como soy el original la puedo pisar con conocimiento de causa”. La sitcom tuvo solo dos temporadas (2005/2006) y sin embargo, luego de años, las repeticiones se volvieron un clásico de la televisión argentina hasta el día de hoy.

Cuando se cumplieron 15 años los fans seguían recordando la comedia, por lo que el producto Gustavo Yankelevich decidió reflotarla en versión de teatro. Todo el elenco participó en su momento de esta reunión, Érica Rivas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato e inclusive Lusiana Lopilato que se encontraba viviendo en Canadá, donde hasta el día de hoy reside con su marido, Michale Buble y sus hijos, Noah (8 años), Elías (4 años) y Vida (4 años).

Estaba casi todo listo para que la versión teatral de Casados con hijos debutara en las vacaciones de invierno del año 2020 cuando la pandemia cambió por completo las prioridades y los panes y los teatros bajaron sus telones. Luego de varias idas y vueltas y de que, con el guion listo algunos actores no cerraran su presencia, como fue el caso de Erica Rivas, la pieza iba a realizarse en enero del 2021 pero desde la productora decidieron cancelarla dada la incertidumbre del sector.

“Lamentamos mucho que no se hiciera porque se habían vendido muchas entradas en la preventa y se tuvieron que devolver. Fue Fatal”, reconoció Peña tiempo después en una entrevista a Intrusos. Por su parte, Érica Rivas habló de su salida del proyecto en el que interpretaba a Maria Elena Fuseneco: . “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”.

Es que para ella, dados los tiempos de cambio, el personaje tenía también que cambiar y mostrar en escena los cambios que hubo en la sociedad, cosa que, según su opinión, no se reflejaba.

Fuente: TELESHOW