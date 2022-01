Detrás de la dulce espera del primer bebé que tendrán en pocos meses Martín Liberman y Ana Laura López se esconde una hermosa historia de amor que pocos saben. Lo cierto es que la relación entre ellos empezó siendo tan solo un vínculo laboral cuando hicieron dupla en el Bailando 2014… y hoy, años más tarde, transitan un especial momento que deciden compartir con sus seguidores.

Si bien cuando coincidieron en la pista de Showmatch la bailarina estaba en pareja y el periodista casado con Marcela Greco, su ex mujer y madre de su hijo Blas, dos años más tarde el destino tenía otro camino para ellos: reencontrarlos. Es que en el 2017, el jurado de Los 8 escalones se enteró que su partener se había separado…y la invitó a salir.

Sin embargo, durante cuatro meses Anita rechazó la propuesta de quien en 2019 terminó por convertirse en su esposo. Feliz con la relación y súper enamorados, Martín y Ana decidieron convertirse en padres. Y fue luego de una larga lucha y varios tratamientos de por medio que el periodista y conductor dio la gran noticia: otro varoncito viene en camino.

Instalado en Punta del Este desde fin de año junto a su hijo y su mujer, Liberman decidió tomarse unas merecidas vacaciones y ausentarse por un tiempo del programa del Trece. Y fue desde la playa esteña que el comunicador compartió tiernas imágenes de la incipiente pancita de su mujer que se encuentra atravesando la semana 21 de embarazo.

“Estamos muy contentos, muy bien. Viene todo perfecto y estamos viendo para hacer acá una ecografía que nos toca para no tener que volver a Buenos Aires. Así podemos estirar un poco más las vacaciones acá. Estamos con Blas desde el 24 de diciembre en Punta del Este y en unos días él se vuelve para vacacionar con su mamá”, contó Martín a Paparazzi.

“Estamos contentos, entrando a la semana 22 de embarazo. ¿El nombre? Me bocha todos. La única condición que puse es que tenga 4 letras como Blas”, compartió el periodista.

