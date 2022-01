Soledad Pastorutti y su hermana Natalia cantaron juntas durante mucho tiempo. Sin embargo, cada una tomó su carrera como solista y hoy en día brillan en los escenarios por separado y con el talento que las define.

La más chica de las hermanas estuvo como invitada meses atrás al programa conducido por Jey Mammon, y durante su entrevista realizó fuertes declaraciones sobre “La Sole”. Ambas estuvieron involucradas en un acontecimiento automovilístico y Natalia habló sobre ese hecho en particular.

“Un día chocamos con mi hermana. Venía manejando ella y es un desastre. Frenó de golpe y venía un auto atrás y se la puso. Entonces la mujer bajó, la reconoció, pero le empezó a decir de todo. A mí no me gusta escuchar las malas palabras. No me gustan”, confesó la cantante.

Acto seguido, la artista continuó: “Entonces le empezó a decir ‘pelo…’. Y Sole le decía ‘bueno, pará, disculpame. Vamos a ver cómo hacer’. El auto era nuevo y mi hermana tenía el gancho en la camioneta que le rompió el auto. Por ahí la gente que pasaba la empezaba a reconocer y la saludaba”.

Cuando la conversación empezó a tener temperatura, Natalia contó que tomó la decisión de intervenir en el hecho para defender a su hermana. Al respecto sentenció: “Le dije ‘pará un poco, porque si nos empezás a tratar mal vamos a decir que el choque fue culpa tuya. Pará de maltratar’ ”.

Cabe destacar que las hermanas se desempeñan en el mismo rubro que es la música, y aunque el abanico de posibilidades laborales es amplio, siempre existen diferentes competencias. Sin embargo, ambas declararon que no existe rivalidad entre ellas a pesar de la continua exposición.

Natalia Pastorutti habló anteriormente sobre su vínculo con Soledad y de qué manera influyó esto la ayudó a adentrarse en el ambiente musical. “La gente me acepta sin conocerme tanto porque tengo el plus de ser su hermana”, declaró la cantante. A su vez, agregó: “Mi hermana me apoya, me insiste. Siempre me estimula”.

Las hermanas Pastorutti tienen personalidades muy distintas y sus canciones llegan a los fanáticos de maneras similares. Ninguna es más que la otra, y de eso no cabe dudas. Aunque la mayor de ellas sea más reconocida mundialmente por su música, se debe a que su trayectoria comenzó desde muchos años.