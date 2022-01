El conductor viene de un 2021 a puro trabajo, chimentos y escándalos, pero parece que no le faltó tiempo para ejercitarse y recibir al verano con una figura que sorprendió a todos.

El 31 de diciembre pasado, De Brito se despidió de Los Ángeles de la Mañana y decidió viajar a las hermosas playas de Punta del Este para recibir al 2022 y disfrutar de un merecido descanso. Pero, sin desconectarse de sus redes sociales, comparte con sus seguidores las distintas actividades que realiza en el país vecino.

El periodista decidió publicar en sus historias un video de él, donde camina por la arena y luce su cuerpo en un traje de baño negro. Esto no pasó desapercibido para muchos usuarios que se mostraron sorprendidos por la figura escultural del conductor.

A pesar de las largas horas que le dedicó a su trabajo y al canal, De Brito también le dio importancia al ejercicio físico. Invirtió horas en una estricta rutina de entrenamiento, combinado con una dieta que le permitió mantenerse en un excelente estado.

Detuvieron al acosador de De Brito

Mientras disfrutaba de sus vacaciones, Ángel recibió la noticia que el hombre de 34 años, que lo acosaba virtualmente hace un año, fue detenido. La Policía de la Ciudad llegó a la localidad bonaerense de 9 de Julio para ingresar a una casa en la calle San Nicolás desde donde se realizaban las amenazas. Allí, arrestaron al culpable.

Un ejemplo de los mensajes que recibía el conductor: “Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”. El periodista había iniciado un proceso judicial al respecto junto a Martín Legizamón.